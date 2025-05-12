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美中暫休兵 美3大期指勁揚 台指期漲近1.8％

2025/05/12 16:56

美對中關稅砍至30%！美3大期指勁揚納指100漲逾3.6%，台指期漲近1.8%（資料照）美對中關稅砍至30%！美3大期指勁揚納指100漲逾3.6%，台指期漲近1.8%（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國週末在瑞士日內瓦進行經貿會談，今（12）日下午發表聯合聲明，承諾在週三（14日）前同步採取行動調降關稅，華府對中關稅將從145％降至30％，北京對美關稅則從125％降至10％，受此消息激勵，台指期夜盤飆漲近1.8%，而美3大期指也全揚勁揚，其中又以納斯達克100漲逾3.6%最犀利。

台指期週一收盤21073點，夜盤以21068點小跌開出，不過，隨著美中關稅大幅調降激勵，台指期一路飆高，一度觸及21447點，漲374點或1.77%，截至台北時間16點44分，報21382點，漲309點或1.47%。

而美3大期指漲勢更亮眼，其中又以納斯達克100指數漲勢最大，截至台北時間16點32分，報20789點，漲728點，或3.63%；至於標普500報5810點，漲150點或2.66%，而道瓊指數亦漲818點或1.98%，報42067點。

綜合媒體報導，美中聯合聲明表示，雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性。認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，由於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

聲明表示，美方將修改4月2日行政命令中對中國商品加徵的關稅，其中24％的關稅將在90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘的10％關稅。中方也同步修改對美國商品加徵的關稅，24％的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10％的關稅。

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