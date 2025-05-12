金價又暴跌！川普預告祭殺手鐧 專家示警下探「此價位」

專家表示，若金價收盤低於3300美元，將下探5月1日低點3202美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價近日出現大震盪，一下大漲一下又大跌，週一（12日）亞洲交易時段，受中美經貿談判突傳重磅消息，加上美國總統川普預告將發佈最具影響力的消息，金價暴跌逾60美元，觸及每盎司3259.07美元，專家表示，若金價收盤低於3300美元，將下探5月1日低點3202美元。

週一金價開平走低，觸及3259.07美元，跌約65美元，截至台北時間9點58分，報3273美元，跌51.63美元，或1.55%。

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外媒報導，美國與中國週末於瑞士日內瓦進行經貿高層會談，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格格里爾（Jamieson Greer）和中國國務院副總理何立峰代表出席，中方會後聲明表示，中美雙方進行了坦承、深入、具有建設性的溝通，達成一系列重要的共識，會談取得實質性進展。

而貝森特週日（11日）亦表示，週末在日內瓦舉行的貿易談判「富有成效」，會談取得「很大」成果，他將在週一（12日）上午的完整簡報中提供更多細節。

另，川普也發佈重磅預告，他在台北時間週一凌晨2:31在其社媒「真理社交」發佈重磅預告，貼文稱：「接下來發佈的帖子內容將是其所發佈過的最重要、最具影響力的內容之一，盡情期待吧！」

受上述消息令市場風險偏好情緒升溫，美股３大期指週一開逾1%，納期達克100漲勢更犀利，漲近2%。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，假如金價收盤低於3300美元，金價可能瞄準5月1日的週期低點3202美元。

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