上市化工大廠爆內賊！驚傳1.08億元庫存遭員工偷走

上市化工大廠康普材料科技（4739）旗下子公司天弘化學（7742），驚傳內部員工涉嫌竊取存貨。示意圖。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上市化工大廠康普材料科技（4739）旗下子公司天弘化學（7742），驚傳內部員工涉嫌竊取存貨，損失高達新台幣1.08億元。

根據公開資訊觀測站，康普、天弘化學雙雙在（8）日公告指出，人員交接盤點時，疑有內部員工竊取存貨情事，經立即進行清查後發現，損失金額初估約1億801萬5千元，預估本次損失約佔母公司康普第1季自結合併總資產約1%，對EPS影響為0.6元。

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公司強調，目前出貨皆正常，故經評估對本公司營運及財務無重大影響。

康普指出，天弘化學已進行內部評估並強化內部控制制度，避免類似事件發生，另本案已請司法單位協助偵辦並已與律師討論對疑似涉案人員做後續損失求償，以保障股東權益。

截至今年4月底，天弘化學合併帳上現金為4億8709萬元，銀行可動支額度10億4209萬元，公司認為，財務基礎尚稱穩健。

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