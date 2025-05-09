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揚秦第一季每股盈餘1.67元 創單季歷史新高

2025/05/09 15:32

以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際（2755）第一季每股盈餘1.67元。（記者楊雅民攝）以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際（2755）第一季每股盈餘1.67元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際（2755）今天公布第一季合併營收為6.83億元，年增20.4%；稅後淨利0.5億元，年增率43.61%，每股盈餘1.67元，創單季歷史新高。

揚秦今天並同步公佈4月自結營收2.36億元，年增17.23%，較上月略減0.9%，累計1~4月營收達9.19億元，年增19.64%，均創同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，第一季雖為產業淡季，但受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，跨品牌APP發揮會員經濟綜效，繳出淡季不淡的佳績。

展望後市，揚秦國際旗下連鎖加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」將持續擴展門市，今年的台北春季加盟展，或是4月剛結束的台中加盟展，都可看到雙品牌的加盟創業熱度持續升溫。

現階段以拓展直營門市為主的「涮金鍋」，第5家門市選定在桃園經國轉運站周邊，近南崁交流道與桃園藝文特區，占地共140坪，預計5月開幕。第6家門市鄰近桃園大有商圈，占地80坪，預計於6月開幕，兩家門市也將為下半年營收帶來助力。

麥味登新推出的「豆皮蛋餅」不僅在早午餐市場上掀起討論熱潮，同時也帶動了門市的來客數與客單價，營運動能可期。

截至目前，「麥味登」總店數901家，「炸雞大獅」海內外店數125家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。

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