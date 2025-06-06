川普馬斯克翻臉 特斯拉空頭一天海撈上千億

川普與馬斯克關係持續惡化，造成特斯拉股價重挫。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克公開批評川普稅改法案，引爆川普怒火，加上白宮撤回由馬斯克力薦的NASA署長人選，導致2人關係惡化，雙方裂痕在週四（5日）進一步擴大，川普揚言取消馬斯克相關企業與政府的合約，馬斯克則抨擊川普忘恩負義，甚至在社群平台對於網友提議彈劾川普表示贊成。曾因川普當選而暴漲的特斯拉，如今利空罩頂，股價5日暴跌逾14%，空頭趁機賺進40億美元（約台幣1196億）。

綜合外媒報導，川普與馬斯克因稅改法案的口水戰升級，特斯拉股價因川普威脅要取消馬斯克相關企業與政府簽訂的契約，週四重挫超過 14%，市值蒸發 1524 億美元（約台幣4.5兆）。

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特斯拉重挫，股東成苦主，空頭則海撈一票。華爾街日報引述數據供應商 S3 Partners 的估計，特斯拉空頭週四賺進 40 億美元。

報導還說，多年來，交易員大舉做空特斯拉，大多損失慘重。今年的情況有所改善，投資人今年迄今做空特斯拉獲利70億美元（約台幣2093億），投資報酬率約30%。根據S3的數據，馬斯克的公司目前是美國空頭部位總價值第二高的股票，做空金額約277億美元（約台幣8282億）。

馬斯克與川普關係惡化似乎有擴大跡象，2人除了在社群平台互槓外，一位用戶在X上發文稱，「總統對決馬斯克，誰贏？我賭馬斯克贏。川普應該被彈劾，副總統范斯應該接替他」，馬斯克竟回覆：贊成。

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