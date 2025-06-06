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馬斯克：川普關稅將導致美國在下半年陷入經濟衰退

2025/06/06 08:43

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（彭博資料照）全球首富馬斯克（Elon Musk）。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）近日與美國總統川普（Donald Trump）關係決裂，馬斯克週四（5日）在社群平台針對白宮的經濟政策發表評論，稱川普的關稅將在2025年下半年將美國推向經濟衰退。

X平台上一名用戶週四稱川普激進的關稅政策「超級愚蠢」，馬斯克隨後回應預估，這些關稅將在今年下半年引發經濟衰退。這是馬斯克週四對美國總統發起的多次猛力抨擊之一。

馬斯克預測經濟將出現衰退之際，川普政府的經濟議程也引起包括摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在內的華爾街高層日益擔憂。戴蒙上週警告，隨著投資人對美國財政償付能力的擔憂，債券市場可能出現「裂痕」。

最近幾週，在川普試圖推動「大而美」的減稅法案下，這種擔憂進一步加劇。無黨派的國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）表示，該法案將在未來十年增加2.4兆美元（約新台幣71.98兆元）的國債。

目前仍不清楚馬斯克與川普鬧翻將如何影響稅收法案前景，也不清楚川普是否會終止聯邦政府與馬斯克旗下公司合作的計劃。不過，這場爭吵已產生了一個直接的影響，週四特斯拉收盤暴跌14.26％。

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