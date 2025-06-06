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LTN經濟通》馬斯克快閃白宮 財官兩失？

2025/06/06 08:14

馬斯克一連串涉足各種敏感政治議題的發言，影響了特斯拉品牌形象，讓歐美掀起「抵制特斯拉」浪潮。（彭博）馬斯克一連串涉足各種敏感政治議題的發言，影響了特斯拉品牌形象，讓歐美掀起「抵制特斯拉」浪潮。（彭博）

特斯拉全球銷量大減 

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在去年美國總統競選期間，公開表達對川普（Donald Trump）的支持，並大力提供資金及社媒方面資源，隨著川普勝選，馬斯克也成為了「白宮第一紅人」，還主導「政府效率部」（DOGE）的運作，這讓馬斯克頻頻在政治議題上發表意見，更進一步對歐洲政治下指導棋，但也就是這一連串涉足各種敏感政治議題的發言，影響了特斯拉品牌形象，讓歐美掀起「抵制特斯拉」浪潮，其它車廠更趁機搶食這塊大餅。

隨著馬斯克在5月底離開DOGE，6月起把重心放在特斯拉等企業經營上，未來特斯拉的業績是否會有起色，成為外界關注焦點。6月5日馬斯克與川普公然翻臉，兩人在網路上對罵，使得特斯拉股價重挫14%。

自2025年初以來，針對特斯拉資產的破壞行為，包括特斯拉汽車、經銷據點與充電站的事件數量顯著增加，大多數破壞事件發生在美國，也有在加拿大、法國、德國、英國與紐西蘭等國家出現。美國聯邦調查局（FBI）將這一系列暴力襲擊事件，定調為「國內恐怖主義」。

這對特斯拉業績造成影響，根據截至今年3月的特斯拉上一季財報，特斯拉交車量年減13%、至33萬6681輛，創下近3年來最差表現，遠低於市場預期的約37萬輛。此外，營收也較去年同期下滑9%至193億美元（約新台幣6288億元）；利潤大減71%至4.09億美元；調整後每股盈餘27美分，遠低於分析師預期的39美分。

儘管特斯拉每個月並不會公佈銷量，也不會公佈按市場劃分的銷售量，但根據調查，特斯拉買氣低迷的狀況，在進入今年第2季後更加嚴重，4月特斯拉在英國、荷蘭、丹麥、葡萄牙、瑞典和法國等歐洲地區的銷量，持續大幅下滑，根據當地政府和組織的統計，在丹麥、荷蘭和葡萄牙的銷售量分別下降了 67%、74% 和 33%，瑞典的銷量也下降了 81%，法國的銷量下降了59%。這些國家雖然在特斯拉整體銷售中所占比重不高，但由於是最早公布4月數據的國家，因此可作為特斯拉全球市場潛在困境的前兆。

整體來說，根據JATO Dynamics數據，以純電動車來看，4月特斯拉在歐洲的註冊量為7165輛，年減下降49%，比亞迪的註冊量達到7231輛，年增率169%，這也是比亞迪首次超過特斯拉。

自2025年初以來，針對特斯拉資產的破壞行為，包括特斯拉汽車、經銷據點與充電站的事件數量顯著增加。（法新社）自2025年初以來，針對特斯拉資產的破壞行為，包括特斯拉汽車、經銷據點與充電站的事件數量顯著增加。（法新社）

歐洲國家「不買特斯拉」

特斯拉在歐洲市場留下的空白，正被來自歐洲、中國的競爭對手給填補，歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，特斯拉今年3月在歐盟註冊1萬8224輛新車，較去年同期相比下降36%，而2月份新車註冊量年減47%，1月新車註冊量更大降50%，顯示特斯拉在歐盟的新車掛牌數量已連續3個月大幅下滑。

與此同時，歐盟整體電動車產業仍持續強勁成長。2025年前2個月，純電動車銷售量年增28.4%，顯示市場並非不買電動車，而是「不買特斯拉」。

《歐洲新聞網》（Euro News）指出，特斯拉在歐洲電動車市場的主導地位正在減弱，競爭對手正在迅速追趕，其中一個因素是馬斯克日益政治化的形象，因為他公開支持川普與歐洲極右勢力，已使部分消費者不願購買，特別是在德國這類對品牌形象特別敏感的市場。

原本處於邊緣地位的中國電動車廠，如今已成為主要競爭者，儘管它們正在歐洲面臨越來越多障礙。比亞迪（BYD）2025年第1季全球銷售成長60%，歐洲已成為其重點市場。蔚來（NIO）則擴大銷售其高端ET5車款，並以「電池交換」這一罕見功能吸引科技導向的消費者，目前歐洲已有30座蔚來換電站。

不過，歐盟已對中國製電動車課徵最高達35.3%的反補貼稅，並考慮設立最低價格門檻，以保護歐洲本地品牌。這些壓力可能迫使中國車廠在歐洲設廠或與當地車廠合資。

今年年初的市場顯示，消費者並非不買電動車，而是「不買特斯拉」。（法新社）今年年初的市場顯示，消費者並非不買電動車，而是「不買特斯拉」。（法新社）

特斯拉仆倒 歐系電動車歡呼

德國車廠福斯汽車（Volkswagen）正重拾業界領導地位，截至2025年第1季，福斯電動車銷量在歐洲狂飆157%，正式超車特斯拉，成為歐洲電動車銷售王。福斯旗下有著ID.3、ID.4與 ID.7 等多元化的電動車產品線，加上歐洲本地生產優勢，使福斯在第1季的電動車銷售翻倍成長。此外，有鑑於價格仍是消費者考量的關鍵，法國車廠雷諾（Renault）正巧妙把握這點，在法國生產的5 E-Tech售價僅約2.5萬歐元（約86.8萬元新台幣），堪稱是歐洲最實惠電動車，更榮獲「2025年歐洲年度風雲車」稱號。

傳統與新興高端品牌也正快速追趕，BMW的歐洲電動車銷售在2025年初成長64%，得益於強大的品牌形象與廣泛經銷商網絡。Polestar成長更加快速，全球銷售成長76%，其中英國成長達185%，主因是 Polestar 2 熱賣，以及 Polestar 3 與 4 的上市。

特斯拉的衰落雖為競爭對手創造機會，但這並不只是運氣使然，從生產規模到地緣政治定位，其他品牌都具備結構性優勢，正在重塑市場競爭格局。

在歐洲本地製造，成為歐洲品牌的最大關鍵優勢，如雷諾與福斯符合歐盟產業政策，也受益於政府補貼，產品多樣性同樣是關鍵。特斯拉產品線較單一，主要集中在 Model 3 與 Model Y，難以滿足歐洲多元化的需求。因為雖然休旅車與跨界車廣受歡迎，但小型與掀背車仍是銷售主力。

品牌形象也至關重要。福斯與雷諾等老字號品牌具備長年累積的消費者信任，中國新創品牌雖仍在建立信譽，但消費者觀感正在轉變，2024年 Escalent 的1項研究顯示，超過5分之1的歐洲車主會考慮購買中國電動車，年輕買家接受度更高。

而特斯拉在中國市場早就不太樂觀，特斯拉上海工廠4月共交付5萬8459輛Model 3和Model Y，較2024年同期下降6%，月減25%以上，連續7個月下滑。不過理想、蔚來、小鵬和小米等中國競爭對手在4月都出現增長，特斯拉正面臨市佔被侵蝕的風險。

福斯汽車集團（Volkswagen Group）在2025年第1季時，於歐洲電動車市場上超越特斯拉。（法新社）福斯汽車集團（Volkswagen Group）在2025年第1季時，於歐洲電動車市場上超越特斯拉。（法新社）

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