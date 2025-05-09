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油電糖水招386名新血 起薪上看4.4至4.5萬元

2025/05/09 11:02

經濟部油電糖水國營事業招考，今年預計招募386名新血。（台電提供）經濟部油電糖水國營事業招考，今年預計招募386名新血。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部四大國營事業持續招募生力軍，今年台電、中油、台糖與台水暫定招考386人，起薪上看4.4至4.5萬元。甄試簡章預定7月9日上網公告，11月9日舉行甄試初（筆）試。

因應國營事業人力需求，並傳承核心技術及經驗，經濟部持續徵才，今年暫定招募22個領域、386名專業人才。其中以電機類別招考88名為最多，如台電為確保供電穩定並朝淨零轉型目標邁進所需的電網電力、儀控及運轉維護等專業技術人力。

除電機類別外，另有企管79名、人資11名、財會17名、大眾傳播4名、資訊20名、文化資產3名、政風6名、地政11名、土木21名、建築3名、機械51名、儀電13名、環工14名、職業安全衛生5名、畜牧獸醫4名、農業4名、化學3名、化工製程18名、石油開採3名、地球物理4名及生態4名，廣招各領域專才加入國營事業行列。

經濟部說明，本屆招考新進職員起薪約4.4萬元至4.5萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。其後得視工作績效逐步晉升，預估進用後第5年，月薪最高可突破6萬元。

甄試簡章預定於7月9日於甄試網站公告，各類別詳細考試科目、應考資格、報名方式與報名日期及其他事項屆時可參閱簡章內容。如有相關試務疑義，歡迎洽詢甄試試務處。（電話：02-23666409/0910-150166。Email：exam096@taipower.com

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