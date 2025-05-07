英業達4月營收創同期新高 新台幣急升影響不會太大

英業達4月營收621億元，月增4.3%、年增21.7%，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）4月營收621億元，月增4.3%、年增21.7%，創歷年同期新高，今年前4個月營收累計為2191.34億元、年增20.7%，寫歷年同期新猷；管理層預期，第2季旗下筆電、伺服器業績可望季增雙位數百分比，穿戴裝置季對季持平，初估新台幣急升可能會有匯兌損失，對整體營運表現帶來的影響不會太大。

英業達4月筆電出貨170萬台，月減10.52%、年增13.33%，管理層表示，旗下筆電、伺服器產品多為商用性質，目前產業鏈均為因應美國總統川普的關稅政策，正在為客戶加緊出貨，不過旗下穿戴裝置則偏向消費性電子產品，在衡量消費者市場的消化能力之後，客戶給予的訂單能見度則將與第1季持平。

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對於第3季是否能夠見到全年營運高峰，英業達表示，目前尚且難以預測，主要原因在於上半年出貨已經提前拉動，下半年則需且戰且走，管理層預計將於下週二（13日）法說會當天提供展望詳情，至於近日急升的新台幣匯率，由於公司使用美元收付貨款，再轉為新台幣呈現於財報上，因此難免產生匯兌損失，但影響不會太大。

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