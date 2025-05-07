日本三菱汽車宣佈 由裕隆代工生產電動車攻紐澳市場

日本三菱（Mitsubishi）汽車今天正式宣佈與鴻華先進（2258）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應，此款掛上三菱汽車品牌的OEM電動車型，將由鴻華先進負責開發，由裕隆（2201）汽車三義廠負責生產，計劃於2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）上市。

（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本三菱（Mitsubishi）汽車今天正式宣佈與鴻華先進（2258）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應，此款掛上三菱汽車品牌的OEM電動車型，將由裕隆（2201）與鴻海（2317）集團合資的鴻華先進負責開發，由裕隆汽車三義廠負責生產，計劃於2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）上市。

三菱汽車表示，這款車型是去年三菱汽車公佈2023～2030年澳洲產品計畫中的一部分，具有優異的電動駕駛性能及先進的資訊娛樂系統，極為適合大洋洲市場，基於此次MOU，三菱汽車與鴻華先進將持續展開討論，以簽訂最終正式協議為目標。

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日本三菱汽車正積極推進電動新車型的環保計畫，包括升級插電式油電混合車（PHEV）Outlander，並將非常受東南亞市場歡迎的Xpander與Xforce新增油電混合動力車型。

除了此次與鴻海集團的合作外，三菱汽車亦計劃透過聯盟夥伴的優勢，如接受在歐洲雷諾集團（Renault Group）OEM的車型、在北美日產汽車（Nissan Motor）等OEM的車型，進一步擴大電動化產品。

此外，三菱汽車也正在考慮與全球聯盟夥伴（包括大洋洲地區）擴大合作，以加速實現碳中和的目標，今日正式發布新聞，與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討論。

裕隆集團表示，作為台灣唯一有自主研發能力的國產汽車集團，將持續推動多角化策略，打造開放多元化價值鏈平台，以策略合作自主研發、導入在地生產、提昇自製率、整車進口等多元方式，為國產車產業創新發展與與國際接軌的機會。

裕隆集團具備汽車製造生產能力，除了生產自主研發車型外，也長期為日產、三菱代工生產，達國際汽車製造水準，日本三菱是裕隆集團長期合作夥伴，也是這次成功爭取到日本三菱汽車OEM電動車型委由裕隆汽車三義廠生產的重要關鍵，助台灣汽車打開國際市場。

在這次合作案中，透過裕隆與鴻海合資的鴻華先進以CDMS商業模式，以開放平台爭取國際車廠客戶，裕隆汽車則受鴻華先進委託代工生產電動車型，目前裕隆汽車三義工廠持續量產n7電動車，也同步著手籌設Model B新車型生產線，Model B台灣向左駕以及海外向右駕車型，將由裕隆汽車在台灣生產。

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