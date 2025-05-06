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外匯存底連4升！ 4月底餘額增至5828億美元創新高

2025/05/06 20:09

中央銀行外匯局長蔡烱民指出，我外匯存底增減受到三大因素影響，包含外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元變動以及央行為維持市場秩序進場調節。（資料照）中央銀行外匯局長蔡烱民指出，我外匯存底增減受到三大因素影響，包含外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元變動以及央行為維持市場秩序進場調節。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公佈我國4月底外匯存底餘額大增48.1億美元至5828.32億美元，不僅連4升、且創下史上新高，在主要國家中，僅次於中國、日本與瑞士，穩居全球第四大。

中央銀行外匯局長蔡烱民指出，我外匯存底增減受到三大因素影響，包含外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元變動以及央行為維持市場秩序進場調節。

由於4月美元指數大跌4.55%，歐元、英鎊、加幣以及澳幣、日圓等皆對美元升值，外匯存底所持外幣資產轉換成美元增加，加上4月部份交易日市場供需失衡，央行進場提供流動性，買匯阻升，在三大因素都呈現正貢獻下，帶動我外匯存底單月大增近50億美元。

近期台幣宛如坐上失速列車，短短兩天新台幣兌美元匯率升值1.872角，幾乎以每日1元姿態往上飆，外界關切我國外匯存底是否蒙受「匯損」，若台幣升值2元，外匯存底匯損將超過上兆元台幣，是否影響央行年度繳庫計畫？

蔡烱民表示，台幣升貶對外匯存底影響只會列在資產負債表上的準備科目，通常有匯兌損失會就會用資產項目來調節、有獲利就放在負債項平衡，不會列入當年度損益，也不影響央行年度繳庫金額，目前帳上還是獲利的。

蔡烱民進一步指出，歷史上，外匯存底匯兌損失最高曾達上兆元台幣，當時台幣升至27元時，大約是在2021年因台商回流的時候，也曾在台幣貶至33元，匯兌收益有1兆多台幣，但這都是帳面上數字，不會影響當年度損益。

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