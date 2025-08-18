40年前的今天 張忠謀來台灣 造就台積電今成為全球第一

台積電創辦人張忠謀於1985年8月18日，自美國飛抵台灣，接任工研院院長，之後並創立台積電。

（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕1985年8月18日，40年前的今天，台積電創辦人張忠謀從美國飛抵台灣，當時的工研院董事長徐賢修去機場接他，自此，他來台灣接任第3任工研院院長，接續創辦台積電，展開他與台灣、台積電一場「與命運的約會」，也造就台積電今日成為全球晶圓代工業第一大的霸主地位，頻被美國總統川普點名。

張忠謀在他的自傳下冊自述，他是在1985年8月18日飛抵台灣，當年他54歲。8月20日舉行院長交接典禮，他從前任院長方賢齊接過印鑑，正式成為工研院院長，接任後的幾個星期，他聽取每個所業務簡報，以他過去20多年在德儀、通用的經驗，他習慣在簡報過程中，遇有問題就發問，但打斷簡報發問卻被「不尊重簡報者」，他的作風引發工研院極大的不適應。

張忠謀說，他任工研院院長3年期間，推動三大改革，改革一是做民間企業要做的研究案，也向他們取得研究經費；改革二是成立技術移轉的衍生公司，把人也移過去，他任院長期間，促成5家衍生公司，包括台積電、盟立自動化、台灣光罩、長榮超合金、億威電子，其中，台積電自電子所移轉1百多位員工；改革三是每年考績最低3%員工留職察看。

張忠謀表示，他就任院長兩週後，當時行政院科技政委李國鼎就向他提出衍生半導體公司可行性，因此，在他院長任內，他自認，改革工研院是失敗的，但籌備專業晶圓代工創新模式及衍生出台積電，是他任內最大、也許是唯一成就，但現在很明顯的成就在當時卻是看不出來。

