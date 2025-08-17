晴時多雲

中國比亞迪霸權計劃曝光 重金打造船隊滲透全球

2025/08/17 22:26

中國比亞迪打造自家船隊，擴張海外市場。（歐新社）中國比亞迪打造自家船隊，擴張海外市場。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國比亞迪邁向一條龍車廠，除了零件、電池要自製，連物流也掌控在自己手裡，重金造船打造自家船隊。外媒指出，比亞迪已經撼動全球汽車產業，現在的新目標就是遠洋航運，利用自家船隊推動前所未有的國際擴張，湧入歐洲、巴西和墨西哥的港口，對航運基礎設施帶來壓力，導致一些港口變成大型停車場。

《商業內幕》17日披露比亞迪的霸權計畫，文中指出，2022年10月，馬斯克遇到麻煩，特斯拉銷量難以提升，還面臨電動車運輸船嚴重短缺的問題。正當特斯拉陷入困境之際，其最大的中國競爭對手-比亞迪想出一個新穎的解決方案。

比亞迪於 2022 年決定建造一支由七艘巨型船舶組成的船隊，每艘船舶可運載數千輛汽車。去年，比亞迪的六艘巨型船舶已經下水，投入營運。比亞迪預計今年將超越特斯拉，成為全球最大的電動車製造商。

《商業內幕》從船舶追蹤和海事分析提供商MarineTraffic獲得的數據顯示，比亞迪正利用這支船隊推動前所未有的國際擴張，湧入歐洲、巴西和墨西哥的港口，與特斯拉展開競爭，並超越傳統汽車製造商。

趕在 2025 年農曆年前，比亞迪打造的巨型汽車渡輪（Roll-on / Roll-off）順利下水，可載汽車超過9000輛，是世界上最大的巨型汽車渡輪。今年7月，可載7000輛汽車的「鄭州號」加入比亞迪船隊，成為第七艘汽車渡輪。

物流情報公司 Esgian 高級副總裁奧米利（Stian Omli） 表示，比亞迪實際上是在其中國生產中心與歐洲和巴西主要港口之間「穿梭服務」。他說，比亞迪的策略是直接走海運，將大量電動車傾銷在一、兩個目的地港口，然後經常空船返回中國。

文章指出，今年 4 月，比亞迪在歐洲的純電動車銷量首次超過特斯拉，且其全球電動車銷量在過去三個季度一直超過特斯拉。

汽車顧問公司 AlixPartners 董事總經理戴爾（Stephen Dyer）說，開發自己的零件供應商不僅能讓比亞迪相對於其他供應商擁有成本優勢，還能加快速度，當你擁有自己的船隊時，情況也是一樣的。它能讓你快速靈活開展工作，把汽車轉移到任何想去的地方。

比亞迪並不是唯一一家涉足遠洋航運的中國電動車公司。上汽集團等競爭對手已經打造更大的船隊，奧米利估計，未來幾年，中國公司控制的全球汽車運輸船隊的市占率，將從 10-15% 上升至 25%。

儘管比亞迪的造船業蓬勃發展為該公司提供前所未有的電動車出口彈性，但這項策略也存在風險。過去兩年，該公司及其中國競爭對手向歐洲運送大量汽車，這給航運基礎設施帶來壓力，並將一些港口變成大型停車場。

