LTN經濟通》麥當勞不靠漢堡薯條 卻賺到缽滿盆滿

「麥當勞」（McDonald's）在全球有4.3萬家分店。（彭博資料照）

麥當勞在全球擁4.3萬家門市

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「麥當勞」（McDonald's）以漢堡和炸薯條聞名，在全球100多個國家和地區擁有超過4萬家門市，是當今全球規模最大的速食連鎖企業，但真正讓麥當勞成為全球速食業龍頭的「金雞母」，並非餐點，竟是它堪稱房地產開發商的經營策略。

麥當勞公司的歷史，最早可回溯到1940年，當年迪克麥當勞（Dick McDonald）和麥克麥當勞（Mac McDonald）兄弟創立了「Dick and Mac McDonald」餐廳，是為今日麥當勞的前身。

1954年，這樣的一間餐廳，被當年已經52歲、還是奶昔機業務推銷員的Ray Kroc注意到，在他不斷的堅持與斡旋下，得到了加盟店的特許經營權。

隨著麥當勞的成功，Ray Kroc意識到其巨大潛力，於是他用盡所有積蓄和貸款，最終以270萬美元的價格從麥當勞兄弟手中買下了整個公司和品牌。

買下麥當勞後，Ray Kroc開始將麥當勞的業務拓展到全球，並建立了獨特的加盟模式和標準化的營運系統，使得麥當勞在全球範圍內快速發展，成為全球最大的速食連鎖企業之一。

麥當勞公司的歷史，最早可回溯到1940年。（美聯資料照）

麥當勞房租收入 佔總體營收38%

但值得注意的是，麥當勞真正的盈利「金雞母」其實是地產，而不是漢堡與薯條。而真正讓麥當勞跳出「快餐公司」，升級成「地產王者」的，是索恩本（Harry Sonneborn）。

當時他說：「賣漢堡只能賺小錢，真正能獲利的是房地產，必須把麥當勞變成房地產公司。」

確實靠這個理念，麥當勞往後多年，一邊收品牌授權費，一邊收房租。光2023年前3季，麥當勞來自房地產的租金收入，就高達73億美元，占其來自加盟商收入的63.5%，占公司總收入的38%。

相比之下，食品銷售雖占約3分之1收入，卻只貢獻約8分之1的利潤。2024年麥當勞全年總營收為259.2億美元，較2023年成長約2%，租金收入就高達100.17億美元，特許經營費爲56.06億美元，光是租金，就佔了總收入的38.65%。

截至2024年底，麥當勞全球門市總數達到4萬3477家，其中約95%都是特許經營，值得注意的是，這些加盟商這些加盟主除了繳交高達千萬台幣以上的一次性加盟費外，還要自己掏錢裝修、自己請人運營、自己承擔風險，絕大部分的加盟主還要給麥當勞交房租，因爲店鋪的土地或房產，是麥當勞買下來的。

麥當勞真正的盈利「金雞母」其實是地產。（彭博資料照）

台灣經營權雖轉讓 新團隊仍須向麥當勞繳租

更關鍵的是，這些土地多半是麥當勞早已用低價購入、精心布局的資產。換句話說，加盟主不只幫麥當勞賺加盟金，還幫它付了頭期款、還房貸，還要繳定期租金，替品牌養出龐大的地產帝國。

以台灣來說，即便2017年美國麥當勞，將台灣麥當勞經營權，以50億台幣、100%股份轉讓予國內事業德昱股份有限公司，但真正的關鍵資產仍掌握在麥當勞手裡。

根據特許經營條款規定，新經營團隊必須繼續向麥當勞租用原有地產，而且如果想關掉門市，就必須另開新店維持數量。

而近期傳出，美國麥當勞打算「一件不留」把在香港持有的全部店面賣掉，將會以分階段的方式出售，首批的8家店面已掛牌出售，總市值預估達12億至13.5億港元，包含位於銅鑼灣、尖沙咀等核心店面，並以連租約形式出售，待買家購入後，麥當勞將繼續以租戶身份長期經營，對顧客及員工無任何影響。

麥當勞在台灣也有門市。（資料照）

「披着漢堡皮的地產公司」

這套商業模式厲害之處，在於現金流的可預測性與可規模化。因此中國媒體解析，也可以說，麥當勞是「披着漢堡皮的地產公司」。

麥當勞「金色拱門」的價值，不僅是全球4萬多家門市、來自漢堡與薯條，而是它們腳下那片早已低價買下、日漸升值的土地。

