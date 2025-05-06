晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台電遺憾：穩定物價遭在野黨錯誤數據扭曲

2025/05/06 18:12

台電籲在野黨重視產業界盼電價穩定的心聲。（記者林菁樺攝）台電籲在野黨重視產業界盼電價穩定的心聲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕在野黨今（6日）於臉書張貼圖卡，引用錯誤數據、扭曲台電協助穩定物價，台電再次鄭重澄清，首先近年政府對台電的增資為強化電網與穩定供電建設所用，並非「補貼」，無法直接填補虧損。台電虧損的主因，是俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升，各國電業也多有虧損、漲價，非台灣獨有。

圖卡指稱「連續補貼三年4200億元電價仍漲」，台電說明，其相關數據嚴重錯誤，政府過去撥補台電，只有500億元是用於彌補虧損的補貼，2500億元屬於增資，用來投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，無法用於打消虧損。近期中華民國工商協進會、工業總會、工業區廠商聯合總會等工商團體均表態支持預算撥補，盼能避免電價與關稅的雙重衝擊。

針對圖卡誤稱「錯誤能源政策導致虧損」，台電指出，戰爭導致燃料價格才是近年虧損主因，也已重申多次；2022年至2024年，台電為減緩物價衝擊，吸收民生電價近2600億元、產業電價未調足成本近3400億元，總計吸收近6000億元。國際經驗也證明，核電佔比較高國家，其電價漲幅與補貼並未較少。

台電說明，近2年外購綠電占總支出約1成，且2024年已有八成綠電係由業者直供民間。其中躉購制度為世界推動綠能發展普遍使用機制，並非台灣獨有，若沒有躉購機制扶持再生能源早期發展，當今業者也無從購買所需的綠電。

至於圖卡將核電除役等同於「用肺發電」，更與實際數據不符。2016年以前核電佔比較高時，台電火力電廠空污排放為10.7萬噸，為歷年之最。經由「以氣代煤」與空污防制設備升級，去年空污排放量降至3.4萬噸，電力排碳係數也由每度電0.530公斤降至0.474公斤，空污減幅近七成，顯示空污狀況已大幅改善。

針對「啟用老舊備用機組」的說法，台電澄清，依《電力設施空氣污染排放標準》，緊急備用電力設施在一定條件下，全年運轉時數不超過720小時，為了因應極端氣候與水情變化，台電調度緊備機組讓供電更穩定。況且近日民間會計師事務所也指出，緊備機組除了維持調度餘裕，且折舊多已完全提列，無需新增資本支出，對台電也具有經濟價值。緊備機組並非所謂老舊機組，其排放仍須符合環保法規，調度緊備機組更是穩定供電重要手段，不應遭到曲解。

台電強調，供電穩定應是社會最大共識，能源選擇也應是複選題。特定人士將核能當作萬靈丹，視為解決發電成本、空污、虧損、能源安全等議題的唯一解，卻反對、批評其餘所有能源選項，對我國能源轉型毫無助益。且主張核能延役，更應務實面對核能安全、核廢處置及社會共識的三大前提，並非透過修法或公投便能達成。期盼各界共同支持能健全台電財務的預算撥補，才能持續投資電力建設，強化電力系統韌性，守護台灣穩定供電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財