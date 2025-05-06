台電遺憾：穩定物價遭在野黨錯誤數據扭曲

台電籲在野黨重視產業界盼電價穩定的心聲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕在野黨今（6日）於臉書張貼圖卡，引用錯誤數據、扭曲台電協助穩定物價，台電再次鄭重澄清，首先近年政府對台電的增資為強化電網與穩定供電建設所用，並非「補貼」，無法直接填補虧損。台電虧損的主因，是俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升，各國電業也多有虧損、漲價，非台灣獨有。

圖卡指稱「連續補貼三年4200億元電價仍漲」，台電說明，其相關數據嚴重錯誤，政府過去撥補台電，只有500億元是用於彌補虧損的補貼，2500億元屬於增資，用來投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，無法用於打消虧損。近期中華民國工商協進會、工業總會、工業區廠商聯合總會等工商團體均表態支持預算撥補，盼能避免電價與關稅的雙重衝擊。

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針對圖卡誤稱「錯誤能源政策導致虧損」，台電指出，戰爭導致燃料價格才是近年虧損主因，也已重申多次；2022年至2024年，台電為減緩物價衝擊，吸收民生電價近2600億元、產業電價未調足成本近3400億元，總計吸收近6000億元。國際經驗也證明，核電佔比較高國家，其電價漲幅與補貼並未較少。

台電說明，近2年外購綠電占總支出約1成，且2024年已有八成綠電係由業者直供民間。其中躉購制度為世界推動綠能發展普遍使用機制，並非台灣獨有，若沒有躉購機制扶持再生能源早期發展，當今業者也無從購買所需的綠電。

至於圖卡將核電除役等同於「用肺發電」，更與實際數據不符。2016年以前核電佔比較高時，台電火力電廠空污排放為10.7萬噸，為歷年之最。經由「以氣代煤」與空污防制設備升級，去年空污排放量降至3.4萬噸，電力排碳係數也由每度電0.530公斤降至0.474公斤，空污減幅近七成，顯示空污狀況已大幅改善。

針對「啟用老舊備用機組」的說法，台電澄清，依《電力設施空氣污染排放標準》，緊急備用電力設施在一定條件下，全年運轉時數不超過720小時，為了因應極端氣候與水情變化，台電調度緊備機組讓供電更穩定。況且近日民間會計師事務所也指出，緊備機組除了維持調度餘裕，且折舊多已完全提列，無需新增資本支出，對台電也具有經濟價值。緊備機組並非所謂老舊機組，其排放仍須符合環保法規，調度緊備機組更是穩定供電重要手段，不應遭到曲解。

台電強調，供電穩定應是社會最大共識，能源選擇也應是複選題。特定人士將核能當作萬靈丹，視為解決發電成本、空污、虧損、能源安全等議題的唯一解，卻反對、批評其餘所有能源選項，對我國能源轉型毫無助益。且主張核能延役，更應務實面對核能安全、核廢處置及社會共識的三大前提，並非透過修法或公投便能達成。期盼各界共同支持能健全台電財務的預算撥補，才能持續投資電力建設，強化電力系統韌性，守護台灣穩定供電。

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