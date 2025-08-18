台股上漲148點 收盤24482點創新天價

台股終場上漲148.04點，收24482.52點，創下收盤新高，成交量4435億元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統川普預告半導體關稅上看300%衝擊，美股上週五僅道瓊收小紅，其餘皆收黑，台股受此衝擊，在台積電週一開盤下跌10元，指數開盤跌61.93點，一度觸及24257點，然在華邦電、鴻海、聯發科等權值股，及PCB上游玻纖布、BBU、銅箔基板、矽光子等組群強勢走揚，及塑膠、塑化、水泥、生技等傳產股助攻，指數開低走高，盤中在台積電翻紅下，指數漲逾180點，來到24515點新天價，終場在台積電以平盤作收，指數漲148.04點，收24482.52點，創下收盤新高，成交量4435億元。

不畏川普預告半導體關稅上看300%衝擊，台股今開低走高，鴻海、華邦電、英業達等權值股領軍，加上BBU、銅箔基板、矽光子、光電、通訊等電子類股資金輪動快速帶動，指數開低走高。

隨著台積電也在買盤進場，股價從開盤跌10元，到翻紅回到 1185元激勵下，盤中再刷新天價，來到24515點，不過，尾盤在台積電賣單釋出，股價以平盤1180元作收影響下，終場指數漲148.04點，收24482.52點，創下收盤新高，成交量4435億元。

