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台新金法說 兩年內完成主要子公司合併

2025/05/06 15:33

台新金表示，銀行、人壽、證券和投信等主要子公司的合併規劃，將在兩年內完成。（記者王孟倫攝）台新金表示，銀行、人壽、證券和投信等主要子公司的合併規劃，將在兩年內完成。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控今（6）日召開2025年第一季線上法人說明會。台新金總經理林維俊表示，金管會已於3月31日正式核准台新金控與新光金控的合併案，合併基準日訂於2025年7月24日，銀行、人壽、證券和投信等主要子公司的合併規劃，將在兩年內完成。合併後，台新新光金控資產規模將成為臺灣第四大金控集團，銀、保、證三大業務的市場占有率與規模亦將大幅提升。

法說會是由林維俊、財務長賴昭吟、台新銀行總經理林淑真、個人金融事業總處執行長包國儀、法人金融事業總處執行長張俊明，金融市場事業總處執行長詹景翔、台新人壽總經理戴朝暉、以及台新證券董事長郭嘉宏八人共同主持。

首先，針對台新金控營運表現，林維俊表示2025年第一季稅後淨利47億元，每股稅後盈餘0.33元，股東權益報酬率9.32%，每股淨值為14.03元，整體營運持續穩健。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新證券及台新人壽資本適足率分別為142.0%、15.3%、261%及423%，整體資本結構穩健，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及994.1%，授信資產品質維持良好。

其中，主要獲利引擎台新銀行表現優異，各項業務均穩健成長，第一季稅後淨利達49.4億元歷史新高，年增12%；全行總放款相比去年同期增長7.6%，全行總存款則年增9.4%，存放比72.4%。

在各項主要收入方面，首季淨利息收入達77億元，年增10.1%；淨手續費收入45億元，年增23.1%，主因為財富管理手續費創單季歷史新高，以及聯貸業務動能回升所帶動。

在信用卡業務方面，簽帳金額與毛手續費收入分別較去年同期成長0.9%、7.4%，有效卡數已突破484萬張，收單家數上升至17.4萬家，持續位居市場領先地位。

此外，在子公司台新證券的業務表現方面，第一季因受市場波動影響，台新證券投資損失致使稅後淨利下降，不過經紀市占率仍維持穩定2.23%，承銷主辦之案件數及金額分居市場第二及第四；子公司台新期貨3月市占率攀升至歷史新高1.87%。

至於台新人壽則於第一季創下歷史新高的單季保費收入，初年度保費（FYP）達105億元，較去年同期成長105.1%，市場占有率升至3.87%。

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