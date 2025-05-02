金寶許勝雄：川普回歸引發全球歧異化 衝擊企業經營

許勝雄認為，今年全球經濟環境仍充滿了未知與變數。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）即將於6月3日召開年度股東常會，董事長許勝雄在最新上傳的營業報告書中表示，川普回歸美國總統職務之後，以「美國為優先」的行政命令及政策變革，勢必會使全球的產業、社會、政經環境等等方面產生歧異化，進而對企業經營造成相當程度的影響。

許勝雄回憶，2024年是充滿變化與挑戰的一年，全球經濟受到美聯儲政策變化、通膨走勢、失業率波動、各國領導人更迭、國際政策不確定等多方影響下，市場不斷在期待降息的情緒與通膨升溫的風險中徘徊。根據國際貨幣基金（IMF）所發佈的世界經濟展望顯示，去年全球經濟成長率為3.2%，雖與2023年相比尚屬穩定，但與2019年疫情前的水準相較，仍處於持續放緩的走勢。

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同時，美中關係的緊張，也持續牽動著全球供應鏈及技術標準與經濟利益間的競爭，讓各國不得不調整戰略以減緩地緣政治所帶來的風險。然而，今年全球經濟環境仍充滿了未知與變數，相關挑戰與風險，對於金寶集團而言，同時也是無數個機運。集團現於全世界的7個國家皆有生產基地，擁有更多在地化的優勢條件，可針對不同客戶對於不同國家生產基地的需求，提供快速且更靈活、多元的因應策略。

許勝雄提到，面對大環境的不確定性，金寶集團除了泰國第3生產基地，巴西的聖保羅廠已於第2季加入生產行列。在產品開發方面，

充電樁、半導體生產設備用主機板、多功能毫米波雷達系統、電子後視鏡系統及智慧座艙等車用電子產品等，也都有所斬獲，可望陸續為公司挹注柴火。關於生產面，集團將大量機械手臂與AI 技術廣泛運用於生產製程與設備管理，實現無人工廠目標。

許勝雄強調，金寶後續會不斷地也強化核心競爭力，專注本業並優化產品組合，爭取高利潤產品的市佔率提升，同時放大旗下人均產值，以及擴大營業額規模，提高獲利能力。

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