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預算被砍八成 金管會赴中國金檢喊卡

2025/05/01 19:24

金管會表示，今年中國地區旅費僅剩36萬元，難以按原訂計畫執行。（記者王孟倫攝）金管會表示，今年中國地區旅費僅剩36萬元，難以按原訂計畫執行。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕出差預算被刪，金管會今年金檢中國喊卡！金管會檢查局表示，今年度原規劃赴中國執行5次金融檢查，不過，預算被立法院刪減八成，剩下36萬元，經費只能夠去一趟香港，原本赴中國金檢計畫，也無法成行。

據瞭解，金管會派員實地執行金融檢查，最近一次是在2019年，至今已經相隔超過5年之久，原本，2024年金管會規劃要前往上海與深圳，針對兩家國銀進行實地金檢，但最終未能成行。

尤其，2025年原本也傳出，已經中斷5年多的兩岸金融檢查，似乎有機會可以恢復交流，不過，最終還是繼續停擺，並沒有任何實際進展，兩岸金融仍無法執行金融檢查。

金管會官員表示，主要原因是檢查局原訂今年赴中國執行金檢，不過，因中國地區旅費因通刪8成，中國地區旅費僅剩36萬元，難以按原訂計畫執行，僅能以替代方案因應。

檢查局副局長郭文龍表示，金管會原本計畫到中國地區檢查5家金融機構，包含中國及香港，因為今年預算刪除達八成，剩下經費僅勉強可到香港金檢1家。

不過，外界也質疑，金管會無法親自抵達當地，面對面執行金檢，是否效果就會大打折扣，這能夠透過其他辦法進行補救嗎？

對此，郭文龍指出，如何達到對中金融機構的監理，考量金融機構在中國的風險，若沒有實地金檢，會改採取在台灣總行的檢查替代；例如：要求銀行海外分行，提供書面報告，或是會計師報告、內部稽核報告等，透過日常監理來達到監理。

檢查局官員表示，若無法親自前往海外實地金檢，也會透過檢視國內的母行，了解海外分子行的營運管理，藉由總行報送的檢查報告，瞭解國銀在海外經營狀況。

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