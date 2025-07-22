史上頭一遭！獨董戶籍不符規定 太景-KY將被打入全額交割

太景-KY因獨董戶籍不符合規定，將從本月24 日起被打入全額交割股。圖為太景董事長黃國龍。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕史上頭一樁，因獨董戶籍不符規定，上櫃新藥股太景-KY（4157）將在後天（24日）變更交易方式，打入全額交割股，直到太景補選一席獨董完成為止。

太景今天召開重大訊息記者會表示，公司今年5月23日經股東常會改選董事六席、獨立董事三席，其中三席獨董中，一席中國籍、一席美國籍、一席中華民國籍，但根據「櫃買中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」之規定，因此7月17日接獲櫃買中心來函指正，盡速進行適法性處理。

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太景指出，公司將於近期召開董事會並提案召開股東臨時會補選增加一席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點之規定。太景強調，公司有價證券本次被變更交易方法並非因為財務、業務或營運之問題，單純是因改選董事過程中一時不察，不慎違反櫃買中心管理作業要點規範所致。

根據櫃買規定，太景未於事實發生之日（股東會5月23日）起60日內，召開股東會補選獨董，得列為變更交易方法有價證券。故櫃買中心將於7月24日起將太景股票列為變更交易方法有價證券至改善完成日止。

據了解，獨董須有兩席中華民國國籍的相關規定，修改於知名的康友案之後，因當時康友獨董多為中國籍，導致監督有漏洞，因此修法增加須有兩席獨董為中華民國國籍。

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