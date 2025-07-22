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台股狂殺逾300點 台幣午後豬羊變色收29.452元、近1個月新低

2025/07/22 17:27

台股狂殺逾300點，台幣午後豬羊變色收29.452元。（記者陳梅英攝）台股狂殺逾300點，台幣午後豬羊變色收29.452元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對等關稅實施期限將於8月1日到來，台灣關稅未明，市場揣測升溫，投資人信心動搖下台股今日開高走低，狂殺逾300點，新台幣兌美元匯率受台股拖累，午後豬羊變色，瞬間由升轉貶，最後收在29.452元，貶3.7分，匯價創下近1個月新低，成交金額略放大至15.545億美元。

台股今下跌352.64點，收在22987.92點，失守23000點。三大法人合計買超116.54億元，其中，外資買超100.24億元。

匯銀人士指出，外資雖然在集中市場買超，在新台幣匯市買賣雙向，上午盤新台幣匯價先是反應美元回率，最高升抵29.341元，午後隨台股殺盤氣氛轉弱，匯價最低來到29.454元，盤中震盪逾1角，不過整體仍落在29.3元至29.5元整理區間內。

目前投資人關注焦點集中美國對等關稅最後期限前各國談判結果外，聯準會主席鮑爾去留也增添市場諸多不確定性，並加劇金融市場的動盪。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數今日下跌0.4%，日圓反彈0.26%，新幣升值0.09%、人民幣升值0.01%、韓元貶0.01%，亞幣升貶互見，台幣貶0.13%，受台股拖累成為今日最弱亞幣。

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