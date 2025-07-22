日本對中國、台灣不鏽鋼板啟動反傾銷調查

日本貿易和財政部週二（22日）表示，日本已對從中國和台灣進口的鎳基不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶展開反傾銷調查。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本貿易和財政部週二（22日）表示，日本已對從中國和台灣進口的鎳基不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶展開反傾銷調查。

此前，新日鐵和其他國內製造商於5月12日提交了一份請願書，聲稱由於國內需求減弱，買家轉向更便宜的進口產品，他們被迫降低價格。

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日本經濟產業省和財政部計劃在一年內完成調查，然後決定是否徵收反傾銷稅。根據鋼鐵企業提交的申請，進口產品在日本的銷售價格比中國低20%至50%，比台灣低3%至20%。

日本鋼鐵製造商聲稱，他們無法制定反映成本上漲的價格，導致營業利潤下降和其他損失。

中國鋼鐵企業產能過剩、出口過剩已成為國際社會關注的問題。

日本等多個國家批評中國企業接受政府補貼生產過剩鋼鐵，然後以低價出口，導致全球市場狀況惡化。雖然其他國家已經對中國採取反傾銷措施或類似行動，但日本尚未這樣做。

日本鋼鐵聯合會會長兼新日鐵社長今井正（Tadashi Imai）多次警告稱，全球貿易保護主義抬頭可能導致日本容易受到廉價鋼鐵進口的衝擊，從而損害國內鋼鐵生產。

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