台積電赴美設廠促供應鏈外移？郭智輝：可能是7、8年以後的事

因應美國政府對等關稅政策，國民黨立委牛煦庭今質詢關注產業衝擊。（牛煦庭辦公室提供）

〔記者李文馨／台北報導〕因應美國政府對等關稅政策，國民黨立委牛煦庭今（29日）質詢關注產業影響，並詢問台積電赴美設廠後，有多少供應鏈外移。經濟部長郭智輝答詢說，除非美國6座晶圓廠都蓋好，「不是現在，可能是7、8年以後的事。」另外，他也關切新台幣升值後的衝擊，行政院長卓榮泰提到，未來匯率應該是重大挑戰，還未告訴國人最不好的狀況。

立法院今天繼續進行施政總質詢，牛煦庭質詢關切，政府是否掌握台積電外移美國設廠後，有多少上下游供應鏈廠商會一起過去。郭智輝表示，以台積電目前的產量，目前辦法誘使供應鏈移動到美國，除非台積電把美國6座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去，「不是現在，可能是7、8年以後的事情」。

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牛煦庭說，台積電只是半導體產業鏈，包含印刷電路板（PCB）和伺服器產業也可能外移。郭智輝回應，PCB與ICT產業本來在美國也有設廠，按照現在情勢，廠商可能會做調整，就美國需求可能擴大。

牛煦庭指出，產業界憂心台積電是「破窗」，去了一個就大勢已定，台灣產業慢慢被掏空。這也衍生一些問題，包含多少產業鏈會外移？對產值、就業機的影響？以及走不了的廠商，如何因應訂單與衝擊？

卓榮泰表示，行政院與化學原料業者討論過，台積電赴美設廠後是否也要跟著過去，但如同郭智輝所說，產量不大時還沒有去的必要，但產量大的時候就得考慮，但不是現在就在發生，政府都討論過類似問題。

卓榮泰：未來匯率應是重大挑戰 未告訴國人最糟狀況

此外，牛煦庭指出，美國總統川普有意想讓美元貶值，例如美元兌新台幣變成1比30、1比28有多少產業會關門打烊，政府是否兵棋推演匯率上升對產業衝擊。

卓榮泰答詢表示，雖然台幣現在呈現穩定的狀態，但政府心裡有準備，未來匯率應該是重大挑戰。而央行長期掌握台灣匯率，有各方面研判，只是現在沒有告訴國人最不好的狀況，因為還不到那個時間。

牛煦庭呼籲，政府應該強硬以對，避免美國軟土深掘，嚴守產業外移、就業機會、匯率政策以及食品安全，為台灣守住產業、守住就業、守住人才、守住社會的安定。他提醒，「對內要求盲信、對外一味盲從，才是真正的賣台行為。」

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