三陽啟動白沙屯媽祖進香守護任務 擦亮525面反光鏡

一年一度的白沙屯媽祖進香活動，將於5月1日啟程，吸引超過30萬名信眾隨行，機車大廠三陽（2206）號召志工團隊，在進香活動前夕深入苗栗、台中、彰化與雲林等地，擦拭超過525面道路反光鏡，確保沿線視線明亮清晰，守護信眾交通安全。 （三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕一年一度的白沙屯媽祖進香活動，將於5月1日啟程，吸引超過30萬名信眾隨行，機車大廠三陽（2206）號召志工團隊，在進香活動前夕深入苗栗、台中、彰化與雲林等地，擦拭超過525面道路反光鏡，確保沿線視線明亮清晰，守護信眾交通安全。

三陽工業董事長吳清源表示，媽祖信仰早已超越宗教儀式的層次，成為凝聚人心、傳遞關懷與溫暖的重要文化力量，三陽持續以「交通安全」作為企業社會責任的重要使命，自2017年起推動交通安全公益志工服務，至今已成為企業傳統。

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今年再度響應白沙屯媽祖進香活動，提前部署交通熱點，三陽志工團隊依據進香路線分別規劃「海線」與「山線」兩大服務區域，45位志工以10個梯次，接力方式完成擦鏡作業，以實際行動為30萬信眾守護一條光明路。

海線路線自拱天宮出發，經苑裡火車站、大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、童綜合醫院、伸港福安宮、王功福海宮等；山線則自大肚火車站、彰化秀傳醫院、員林福營宮、西螺廣福宮、西螺果菜市場，至北港朝天宮等等，服務涵蓋多達27處重要交通節點。

除了舉辦守護進香的志工活動之外，今年三陽特別提供20台省油耐操的國民神車「全新迪爵」機車及四台汽車，支援白沙屯媽祖交通組工作人員使用，全程協助沿線交通指引、巡邏與秩序維護工作，也為整體進香活動增添便利與安全，提升行動效率。

三陽工業自2017年起積極投入志工服務，持續透過擦拭反光鏡等行動，守護用路人安全。至今累計已完成超過7500面反光鏡的清潔工作，展現企業深耕公益、回饋社會的承諾。

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