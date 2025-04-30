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「美國製造」民眾願不願買單？實驗結果太驚人

2025/04/30 11:23

川普政府透過加徵關稅、強化本土生產與資金回歸美國，試圖推動製造業回流。（歐新資料照）川普政府透過加徵關稅、強化本土生產與資金回歸美國，試圖推動製造業回流。（歐新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府透過加徵關稅、強化本土生產與資金回歸美國，試圖推動製造業回流，然而，根據美國1家企業做的試驗顯示，在同樣品質、價格翻倍的情況下，消費者在「美國製造」與「中國製造」之間，做出了1個驚人的選擇。

綜合《新聞週刊》（Newsweek）、加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）等報導，美國知名蓮蓬頭品牌Afina的老闆Ramon van Meer利用自家網路商店設計了1項商業實驗，驗證美國消費者是否真的願意花費更多金錢來支持「美國製造」。

Ramon van Meer為Afina的過濾淋浴噴頭建立了1個新的購買頁面，提供「美國製造」的選項，售價239美元（約新台幣7659元），並註記：「由於新的關稅，我們已與美國1家小型製造商合作」，約新台幣4133元）。

然後Ramon van Meer在Facebook和Instagram上投放廣告，增加Afina網頁的流量，「同樣的設計，兩種選擇。您可以選擇：美國製造或中國製造。」

在實驗期間，有超過2.5萬名美國消費者瀏覽了該產品頁面，有3560人將「中國製造」產品加入購物車，且最終有584人完成了付款。

雖然有24名美國消費者曾經將美國製造的版本加入「購物車」，但是沒有任何1人實際購買。

「結果非常殘酷，」Ramon van Meer在X上發文表示，沒有顧客購買美國版，美國版的加入率不到1%，而有超過3500人購買了中國製造的產品。

在實驗結束後，Ramon van Meer非常意外，在最初得知沒有人下單「美國製造」的產品後，他們一度懷疑是數據出現了錯誤，因此反覆檢查了多次，最終確認結果始終如一：沒有美國人願意為非中國製造的產品多掏錢。

Ramon van Meer把實驗結果分享到社群平台X上，並表示，即使他們想要將製造業帶回美國，可是面對高昂的價格，美國的消費者也不願意為美國製造的產品買單。

Ramon van Meer表示：「這不是他們（消費者）的錯，大多數人處處能感受到通貨膨脹：汽油、食品雜貨、抵押貸款等。

他說：「支持美國製造業成了大多數人負擔不起的奢侈品，即使他們想這麼做。」

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