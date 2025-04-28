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國內「台日韓移工政策比較報告書」 鎖定3國招聘費推動尊嚴勞動

2025/04/28 21:58

臺灣亞洲交流基金會（臺亞會）與英國社會企業Work Better Innovations（WBI）今（28）日共同發表「台日韓移工政策比較報告書」。（記者李靚慧攝）臺灣亞洲交流基金會（臺亞會）與英國社會企業Work Better Innovations（WBI）今（28）日共同發表「台日韓移工政策比較報告書」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕仲介業者向來台移工收取高額仲介費，是否是移工失聯率居高不下的主因？臺灣亞洲交流基金會（臺亞會）與英國社會企業Work Better Innovations（WBI）今（28）日共同發表「台日韓移工政策比較報告書」，是國內首度發表的移工政策跨國比較報告，鎖定為外界詬病的「招聘費」比較分析，呼籲政府移工招聘制度改革刻不容緩。

移工要來台灣工作，衍生的相關費用有哪些？根據此份報告揭露，包括雇主負擔的登記費及介紹費；移工負單檯面上的「服務費」為主的招聘及相關花費，一年約達1.8萬至2.1萬元，此外，屬於非法的費用，包括移工母國收取的仲介費及在台要轉換雇主時，需支付的買工費、人頭費等費用，有時多達1至5萬元。

不過，此調查報告顯示．移工至日本或南韓工作，同樣得支付高額招聘費．即使是南韓實施直接聘僱後，已使招聘費得以降低，平均從3500美元降至950美元，但也無法完全杜絕收取招聘費。

WBI執行長凌怡華表示，台灣與日本在人口結構與經濟發展型態上具有「許多相似之處」，因此兩國在移工政策上的經驗具有高度參考價值。此次的簡報，聚焦４大主題，除了因台灣、日本與南韓在人口結構與勞動市場條件上的相似性，因此選擇作為比較，也界定「尊嚴勞動」的概念及其重要性，同時希望釐清招聘費的定義及現行制度問題，並分析改革招聘費制度的契機與未來可能的發展方向。

臺亞會董事長蕭新煌指出，此次與WBI在招聘費制度研究上的合作，可視為「移工政策改革的第一步」。他強調，這份報告書著重於「尊嚴勞動」，未來也可延伸至「尊嚴婚姻移民（Marriage Migration with Dignity）」等議題。

今日發布的報告目前尚未正式對外公開，蕭新煌表示，未來將持續修訂，並針對政策制度提出具體建言，期盼為台灣推動新南向政策增添更多內涵與實質行動力。

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