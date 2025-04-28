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長科 *估第2季營收將季增個位數 工控回溫

2025/04/28 20:10

長科*第一季合併營收為新台幣31.8億元，優於先前法說會目標，毛利率為22.1%，營業利益率為12.9%，符合預期。（資料照）長科*第一季合併營收為新台幣31.8億元，優於先前法說會目標，毛利率為22.1%，營業利益率為12.9%，符合預期。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕導線架大廠長科 *（6548） 今 （28） 日舉行法說會，第二季受惠網通需求續強，工控回溫，預估單季合併營收介於32.3億元到34.3億元區間，將較上季呈現個位數成長，比去年同期則可望成長兩位數幅度。

長科*第一季合併營收為新台幣31.8億元，優於先前法說會目標，毛利率為22.1%，營業利益率為12.9%，符合預期，歸屬母公司稅後淨利為4.17億元，每股稅後盈餘0.45元，相當於賺進1.125個資本額。

與上季相較，長科*第一季合併營收成長0.3%，因客戶建立庫存而提前備貨，拉貨力道優於預期，帶動首季表現淡季不淡。惟受到原物料成本上升影響，致單季營業毛利和營業利益分別較上季減少6%及 5%，毛利率和營業利益率較上季分別下滑1.5和0.7個百分點，分別為22.1%和12.9%。

在業外方面，長科*第一季因美元升值幅度較上季減緩，帳上單季匯兌利益不及上季，歸屬業主的稅後淨利比上季減少 21%，約4.17億元。以每股面額0.4元的股數計算，長科*每股稅後盈餘為0.45元。

以製程區分，長科*第一季蝕刻製程佔營收比重為53%，沖壓佔比為 47%。蝕刻製程比重自 2024年以來，每季均介於50%到55%之間，第 一季表現尚屬穩健。與去年同期比較，蝕刻製程營收成長幅度明顯大於沖壓製程。

依產品組合來看，第一季IC導線架佔營收比重 30%居最高。以應用別而言，3C佔營收比重為 49%，高於上季 47%，車用和工控合計兩者比重為48%，這是自2022年以來，車用和工控兩者佔比首度跌落50%以下，反映出車用和工控市場首季需求相對疲弱的情況。但觀察第二季市況，工控需求應可落底升溫，車用需求何時明顯復甦有待觀察。

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