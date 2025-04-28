產業應變論壇》羅達生：著重發展AIoT 期能獨創各國所無優勢

高雄市副市長羅達生出席自由時報主辦的美國對等關稅對產業的衝擊與因應策略座談會。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕高雄市副市長羅達生今出席本報舉辦的「美國對等關稅產業應變論壇」時表示，因應AI（人工智慧）趨勢，高雄也極力拓展「服務」貿易市場，著重於發展AIoT（人工智慧物聯網），不僅能擴大台灣製造代工的能量，更擴展至系統整合的服務範疇，期能在國際貿易中開闢出另一個市場，擁有更多的籌碼去對接國際賽局。

羅達生表示，高雄本身是工業城市，這幾年高雄推動工業結構轉型，也引進高科技產業，包括台積電來高雄設半導體廠、鴻海佈局電動車、電池，但在規模產能運作起來前，高雄仍是以基礎工業為主，包括石化、鋼鐵及金屬扣件等加工。

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羅達生續說，這次美國關稅衝擊對高雄有相當大的影響，比較擔心的是美國將對等關稅或是未來可能的浮動關稅作為談判工具，會升高企業經營風險。其中以金屬扣件業影響較大，美國市場佔整體出口市場約四成，因應之道一定是採取合作。

羅達生指出，產業最為關切的是能夠盡快平穩關稅的影響，扣件業輸美的競爭對手國主要是中國、越南及韓國，韓國以高階扣件產品為主，若後續對等關稅能不高於競爭對手國，甚至是低於，對我國產業會最有幫助，另一關注議題是當中國在失去美國市場後，產品將轉向其他非美市場，非美市場勢必帶來顯著變化。

羅達生亦指出，高雄除推動工業結構轉型外，也極力拓展貨品以外的「服務」貿易市場，AI絕對是台灣產業未來發展的趨勢，但AI不僅與軟體有關，更牽涉到資料來源的IoT（物聯網），因此台灣在推動AI時特別著重在發展AIoT，而IoT涉及到軟硬整合，更是台灣的強項。

羅達生強調，若能善用IoT的軟硬體整合實力，台灣在AI應用領域上將能創造出別國所沒有的優勢，包括AI在不同產業別的應用以及智慧城市解決方案，絕對有望成為全球典範，更能成為台灣在服務貿易領域上的主力，不僅能擴大台灣本身製造代工的服務能量，更擴展到系統整合的服務範疇，能在國際貿易中開闢出另一個市場，擁有更多的籌碼去對接國際賽局。

綜觀產業在全球佈局的調控，羅達生表示，除加速強化國內產品的附加價值外，分散市場時也須考量到海外設廠的因素，這是一個漫長而緩慢的過程，國內中小企業極需與政府及大企業的合作，例如經濟部透過「以大帶小」的群聚體系模式，對中小企業而言非常重要。

羅達生總結，就目前局勢來看，美國對等關稅措施對全世界一定會帶來新的格局變化，若能儘速將關稅的不確定因素弭平，以過往台商展現的應變能力與韌性來看，對台灣廠商而言會是另一個發展的契機。

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