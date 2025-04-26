中國真的縮了？關稅豁免越來越多 晶片、醫療產品和航空零件全入列

美中關稅戰出現轉圜空間，傳出中國豁免多項關稅。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，中國當局已告知部分美國商品進口商，將免除最近對部分美國進口商品加徵125%的關稅，豁免名單包括部份半導體和晶片製造設備、醫療產品和航空零件。知情人士稱，北京不願正式公開豁免名單，是不想暴露弱點。但是，這份豁免清單已凸顯中國經濟脆弱之處。

中國急撤美製晶片關稅。（歐新社）

報導指出，川普在第二任期初期對所有中國進口產品加徵20%的關稅，北京則對包括能源產品和特定車輛在內的部分美國進口產品徵收有針對性的關稅。

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直到4月2日川普「解放日」宣布對等關稅，對所有中國商品加徵34%的對等關稅後，中國展開反制，目前中國對所有美國商品的關稅水準已達到125%。

不過，知情人士透露，中國政府已免除部分中國難以立即從其他地方採購的美國商品的報復性關稅。兩位半導體貿易商表示，中國海關已從 4 月 24 日起取消對CPU 等8類美國晶片的關稅，但尚未取消對美國記憶體的關稅。

半導體貿易商說，英特爾和德州儀器所開發的許多晶片產品都免關稅，美光科技等一些美國製造的記憶體將繼續受到關稅約束。

中國C919客機依賴美國等西方供應鏈，傳出北京也將豁免相關關稅。（美聯社）

知情人士進一步稱，北京已經準備好一份計劃取消關稅的美國進口商品清單，正在考慮的貨物還包括石英和乙烷等一些工業化學品，以及曝光機、直升機（helicopters）和疫苗，而且隨著討論持續進行，豁免名單可能會發生變化。

知情人士說，隨著華盛頓和北京之間的關稅戰升級，中國官員一直在對公司和行業團體進行調查，以瞭解哪些美國商品應該免徵關稅以保護中國自身利益。

儘管如此，其中一位知情人士表示，「北京一直沒有公開宣布關稅豁免，以免暴露其結構性脆弱性」，同時也為未來的調整和談判留下空間。

中國美國商會主席哈特（Michael Hart）說， 北京一直在詢問在中國做生意的美企，他們從美國進口了哪些零組件，哪些零組件在其他地方是買不到的，「他們想確保中國的關稅不會傷及自家經濟」。

哈特還爆料，製藥公司盛傳，運往中國的一些貨物也免徵125% 的關稅。

哈特表示，中國仍然實施 125% 的關稅，但似乎正在對他們和經濟至關重要的產品進行特定豁免。假設理解正確，這些事情告訴我們，中國顯然正在規劃和管理他們的供應鏈，以阻止有其他替代品的美國產品，僅允許他們需要但目前無法替代的產品進入。

此外，中國航空監管機構已指示一些航空公司停止接收來自美國的飛機和零組件，但中國商飛仍然依賴外國供應鏈。法國航空航太業供應商Safran執行長安德里斯（Olivier Andries）週武（25日）在財報電話會議上告訴分析師，中國將免除發動機、起落架和其他零組件的關稅。

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