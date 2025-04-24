川普長子下週訪韓 會見南韓商界領袖

美國總統川普（Donald Trump）長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）將於下週訪問南韓。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，美國總統川普（Donald Trump）長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）將於下週訪問南韓，訪韓期間將與南韓商界領袖會面交流。

綜合媒體報導，小唐納·川普是受新世界集團會長鄭永鎮邀請訪韓的。據消息人士透露，南韓企業界近期多次請求鄭溶鎮協助搭建與川普政府溝通的橋梁，因此鄭溶鎮本月初親赴美國，造訪川普位於棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）渡假村，親自向小唐納·川普轉達南韓商界的期待，並邀請小唐納·川普訪韓。

請繼續往下閱讀...

小唐納·川普欣然接受鄭永鎮邀請，此為小唐納·川普在父親川普就任總統以來，首次訪問南韓。

報導指出，鄭永鎮與小唐納·川普擁有深厚交情，2人在2015在首爾的媒體活動中首次相遇，由於雙方擁有共同的宗教信仰，因此在宗教、企業經營方面都有話聊。

去年12月，鄭義溶憑藉著與小唐納·川普的好交情，受邀前往美國佛州海湖莊園，會見了當時的候任總統川普，成為川普當選後首位與他會面的韓國人士。

今年1月，鄭義溶也在小唐納·川普安排下，出席川普就職典禮，並與美國政界、財界重量級人士接觸，典禮上鄭義溶夫婦還與小川普一起拍攝了紀念照。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法