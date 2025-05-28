晶片關稅若真上路？超慘後果曝光

川普政府有意課徵半導體晶片關稅。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府有意課徵半導體晶片關稅，華府智庫跑模型估算，25%的晶片關稅上路第1年，將使美國經濟成長下滑0.18%，持續徵10年累積GDP損失達1.4兆美元（約新台幣41.8兆元）。

華府公共政策智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）日前發布「半導體關稅如何傷害美國經濟與數位產業領導地位」報告，評估如果25%的半導體關稅持續10年，美國國內生產毛額（GDP）累計將損失1.4兆美元，約為第10年GDP的4.8%。

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報告還指出，同樣以10年連續徵收25%的晶片關稅來看，推估經濟萎縮所損失的稅收，美國政府將損失1650億美元的淨稅收，損失將比關稅收入多出數十億美元。

另外若確定25%的晶片關稅上路，第1年美國人均生活水準在第1年將損失122美元（約新台幣3651元），10年累計達4208美元（約新台幣12萬元）。

AI、汽車等重要產業的影響方面，報告指出，半導體成本的增加將提高訓練AI模型的成本，削弱美國在AI領域的競爭力，而中國將持續大力補貼AI與半導體產業，恐有機會取得主導地位。

在幾乎所有先進產品的製造都仰賴半導體之下，晶片關稅將進一步推高企業及消費者成本。報告以汽車為例，指隨著半導體價格上漲，汽車製造業者只有兩條路可走，1是以一貫的價格購買半導體並將成本轉嫁給消費者；2是按照川普的想法，轉移供應鏈並找國內生產商。

若汽車製造業者採取第1種選擇，消費者將「立即有感」。報告提到，4年前半導體是美國汽車供應鏈不可或缺的一部分，如今依賴程度更高。

報告表示，若川普的25%半導體關稅生效，預計到2030年，每輛車所安裝的半導體價值將增加至4000美元（約新台幣11萬元），比2020年高出800%，高成本將對電動車產業造成更大衝擊，因為其所需的半導體數量是傳統汽車的20倍。

報告也點出，美國晶片製造業在許多方面仍處於起步階段，全球只有12%的半導體產自美國，因此若汽車業者決定轉向美國晶片供應商，可能將面臨新冠疫情後的另1次供應緊縮。

台積電（2330）亞利桑那子公司，於5月初致函美國商務部提交意見，呼籲華府審慎考慮半導體關稅對整體供應鏈與安全利益的影響，並盼能獲得稅務豁免。

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