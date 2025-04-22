金價首次觸及3500美元歷史新高 川普再掀市場恐慌

週二金價首次觸及每金衡盎司3500美元的歷史新高，避險資產需求旺盛。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統川普對聯準會主席鮑爾的持續攻擊，加劇人們對全球最大經濟體前景的擔憂，週二金價首次觸及每金衡盎司3500美元的歷史新高，避險資產需求旺盛。

川普揚言撤換鮑爾，導致資金撤離美國。隨著投資者轉向避險資產，金價上漲2.2%。而日圓兌美元匯率自9月以來首次突破140日圓。

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川普週一在其「真相社交」平台上發文，稱鮑爾為「遲到先生」，並敦促央行立即降低借貸成本。鮑爾上週警告稱，政府的全面關稅將導致經濟成長放緩和通膨上升，隨後川普遭到了批評。

美國總統與央行之間的緊張關係，對於投資者來說意味著新的挑戰。加拿大皇家銀行分析師指出：有關川普向聯準會施壓、對聯準會獨立性，以及他解僱鮑爾的能力的質疑，無論結果如何，都給本已充滿不確定性的市場增添不確定性。

川普週一對鮑爾的猛烈抨擊導致標準普爾500指數下跌2.4%，那斯達克指數下跌2.6%。追蹤斯托克歐洲600指數的期貨週二下跌0.3%。

週二，美元兌一籃子主要貨幣下跌0.2%，今年以來下跌近10%。

在債券市場，美國公債殖利率小幅走高。10年期公債殖利率上漲0.02個百分點，至4.43%，30年期公債殖利率上漲0.02個百分點，至4.93%。

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