魏哲家全說了！台積電不會承受晶片關稅成本

魏哲家說：「AI將成為未來生活中不可或缺的一部分。只要對AI有需求，台積電將永遠是1家前景光明的好公司。」（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴隆周刊（Barron's）報導，雖然晶片業可能將面臨美國的半導體關稅，但是台積電（2330）高層並不擔心，相信可以擺脫關稅疑慮。

台積電執行長魏哲家在3日的股東會上表示，關稅是進口商要負責，不會直接影響台積電，儘管他也說，台積電擔心的是關稅會導致物價提高、需求降低，進而影響台積電的生意。

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報導指出，台積電的信心，可能來自於身為高階人工智慧（AI）晶片主要製造商的地位，這代表台積電的客戶不太可能把任何關稅衍生的成本轉嫁到台積電身上。先前台積電曾預估，今年AI相關晶片營收將翻倍，且未來5年的年複合成長率（CAGR）將達44至46%。

《華爾街日報》（WSJ）則報導，魏哲家說：「AI將成為未來生活中不可或缺的一部分。只要對AI有需求，台積電將永遠是1家前景光明的好公司。」

《巴隆周刊》指出，台積電是AI霸主輝達晶片的主要供應商，也為蘋果（Apple）iPhone、高通（Qualcomm）行動晶片和超微（AMD）處理器製造核心處理器。

目前白宮暫時豁免半導體和其生產設備、智慧手機和個人電腦（PC）的關稅，讓台積電得以暫時免於任何關稅。但由於美國商務部正依據1962年「貿易擴張法」啟動「232條款」進行調查，因此總統有權對認定有國家安全威脅的進口商品徵稅。

潛在將課徵的半導體關稅，和聯邦法院上週擋下的其他川普關稅不同，後者是依據1977年「國際緊急經濟權力法」提出的。《巴隆周刊》指出，儘管台積電已承諾在美國投資1650億美元，但目前仍不清楚台積電是否能在晶片關稅中豁免。

台積電計劃最快2028年在亞利桑那州生產2奈米製程晶片，但這將比台灣的2奈米製程慢上好幾年，讓美國企業仍需有數年的時間必須進口先進晶片。

《華爾街日報》報導，魏哲家說，他已向川普表示，台積電要在5年內完成亞利桑那廠的大規模建設將會非常困難。

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