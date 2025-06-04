美「次貸風暴」陰影浮現？近29兆保險資金陷高風險資產

外媒指出，美「次貸風暴」恐再度上演。示意圖。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1家名為Egan-Jones的評級機構，僅以20人的團隊在2024年，就完成超過3千筆私募信貸的交易評級報告，其開出過於寬鬆的報告，刺激上兆美元（約新台幣29兆元）的保險資金湧入高風險資產，引發貝萊德、阿波羅等機構抵制，美國保險監理官協會（NAIC）也指該機構報告過於膨脹，外媒形容「次貸風暴」的陰影再度浮現。

《彭博》、《華爾街見聞》報導，標普、穆迪等大型評級機構需要花費數個月才能完成整個評比過程，但Egan-Jones通常在24小時內提供初步評估，最快5天內就能提供完整報告，有時候甚至還是免費的，且報告可能只有幾頁，對比大型機構的20頁以上報告有明顯差距。

請繼續往下閱讀...

過去幾年，Egan-Jones的業務發展迅速，但其評級準確度受到質疑。《華爾街見聞》指出，去年1間公司獲得投資級BBB評級，沒想到6週後違約拖欠利息。

賓州州立大學教授Samuel Bonsall評價：「即使貼上投資級的標籤，不代表真的就是投資級的。」

報導指出，2008年金融海嘯，評級機構的錯誤評比被視為重要導火線之一，如今另1場「評級遊戲」正在私募信貸市場中上演。

這些評級報告已經幫助華爾街將大量複雜的債務轉移至保險公司的戶頭，數據顯示，保險公司對私募信貸投資的曝險接近1兆美元（約新台幣29兆元）的規模，受到市場高度關注。

報導提到，貝萊德（BlackRock）、凱雷集團（Carlyle Group）等多家投資巨頭，近年已經明確將該公司排除在可接受的信評機構名單中；阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）也不使用Egan-Jones為其保險業務中的任何私募信貸資產進行評比。

NAIC也指出，像Egan-Jones這類的小型評級機構，對私募投資的評級，比該協會內部評估的還要高3個層級，代表其財務風險貝系統性的低估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法