路透：川普將動用緊急權力 放寬關鍵礦產法律要求

美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》看到的一份文件顯示，美國總統川普將動用緊急權力，大幅削減與美國關鍵礦產、武器生產相關的法律要求，以重振關鍵礦產產業。

川普的行動將適用於《國防生產法》（Defense Production Act，DPA），該法賦予總統在國家安全緊急情況下控制國內產業和資源的廣泛緊急權力。此舉是白宮重塑關鍵礦產產業的最新嘗試，而該產業目前由美國最大的經濟競爭對手中國主導。中國正在利用自身在產業的影響力，應對川普發起的貿易戰，北京近期暫停了關鍵礦產出口，此舉打亂了全球供應鏈。

請繼續往下閱讀...

根據政府網站顯示，該文件預計將於週三（4日）公佈在《聯邦公報》上。

川普3月曾援引的《國防生產法》，以幫助提高用於製造消費品、電腦晶片、機器人和先進武器的關鍵礦產國內產量。不過，該法律也對總統的權力施加了一些限制，例如針對超過5000萬美元（約新台幣15億元）的計劃，要求白宮須獲得國會批准，並強制計劃在1年內交付。

《路透》看到的文件顯示，總統可以在緊急情況下放棄這些要求，川普預計將行使這些權力。針對報導，白宮並未回應。

前總統拜登在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間簽署了類似的豁免，以加速疫苗和醫療設備的生產。

喬治華盛頓大學（George Washington University）教授赫爾維斯頓（John Paul Helveston）表示，美國對關鍵礦產的投資，代表了這一問題的長期解決方案，但短期內，美國預計還是很容易受到中國貿易政策的影響。赫爾維斯頓指出，這一切代表著「如果美國希望在未來5到10年內獲得這些礦產，就必須與中國保持貿易關係」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法