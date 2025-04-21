川普轟鮑爾是大輸家嚇趴市場 美股及美元通殺

美國總統川普再度抨擊Fed主席鮑爾（右），市場憂心衝擊聯準會獨立性。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普加大力度砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），狂嗆鮑爾是大輸家，施壓Fed立刻降息，否則美國經濟可能急遽放緩，川普的言論再度引發市場憂心，美股聞訊暴跌。

CNBC報導，川普在自家社群平台《Truth Social》寫道：許多人呼籲先發制人降息，隨著能源成本大幅下降，食品價格（包括拜登的雞蛋災難）大幅下降，以及大多數其他東西也呈現下滑趨勢，幾乎沒有通貨膨脹。

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川普說，由於這些成本呈現下降趨勢，正如我預測的那樣，幾乎不會有通貨膨脹，但可能會出現經濟放緩，除非大輸家 Too Late 先生（指鮑爾）現在就降低利率。

川普再度對鮑爾施壓，引發外界對聯準會獨立性的質疑，加上交易員幾乎沒有收到全球貿易談判取得進展的跡象，美股早盤急挫，美元也面臨壓力，跌至三年來的最低點。與此同時，金價飆升至每盎司 3400 美元以上的歷史高點。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示，投資者正在應對「新的宏觀焦慮源：川普對聯準會獨立性的威脅」，此威脅與川普的貿易戰有關，儘管近期市場波動且下行增長風險上升，但鮑爾及其同事仍因未來幾個月關稅引發通膨飆升的前景，被迫保持觀望態度。

Crisafulli 說，股市、美元和美國公債同時暴跌表明，川普的貿易戰引發美國金融資產的外流，無論多少談判都無法扭轉這個局面。

台北時間21日晚間10點16分，道瓊跌732點，那斯達克跌420點，標普500跌109點。





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