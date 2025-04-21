信用卡欠款會掏空你的錢包 ? 美專家曝「背後真相」

美專家指出，信用卡逾期還款記錄會保留7年，這將造成「災難性的損失」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據紐約聯邦儲備銀行的數據，截至2024年底，美國信用卡債務達到1.21兆美元（約新台幣39.35兆元），較新冠肺炎疫情前增加31%。美專家警告，美國人須正視因信用不佳，逾期還款的記錄將會在信用報告中保留7年，最終造成錢包大損失。

《福斯新聞》引述信用修復公司創辦人邁卡·史密斯（Micah Smith）分析，信用卡利率正是讓美國人陷入財務困境的原因

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據報導，美國​平均信用卡年利率（APR）超過21%，新卡申請者的年利率甚至高達24.23%%，但部分人僅繳最低還款金額，佔信用卡帳戶比例達11.12%，創下自2012年以來的新高。

數據顯示，美國信用卡的嚴重逾期率上升，其中​90天以上的逾期率升至11.4%，創下13年來最高水平。其信用卡違約率也同步上揚，來到2010年以來的最高水平，在低收入群體中最為明顯。

分析師指出，​2024年前3季，美國信用卡貸款的壞帳達到460億美元（約新台幣1.49兆元）、較前一年大增50%。​這表明，特別是低收入家庭在高利率和通貨膨脹壓力下，其財務狀況正在惡化。根據一項調查發現，近4分之1的美國成年人表示，他們目前背負著難以控制的無擔保債務。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟分析師詹迪表示，美國高收入家庭情況良好，但收入排名後3分之1的美國消費者花光所有錢，其銀行存款為0。

史密斯指出，在新冠肺炎疫情期間，人為的刺激措施維持了消費者的信心、並促進了消費，而先買後付的習慣，導致美國人的信用卡債務比歷史上任何時候都多，人們正面臨著最艱難的擺脫債務困境。

史密斯警告，信用卡逾期還款記錄會在信用報告中保留7年，造成最「災難性的損失」。因此，信用評分中的35%是來自於還款記錄。當貸款機構評估你作為潛在借款人的身分，並決定給你什麼樣的利率時，他們會查看你的還款記錄。這也是為什麼有些人已經還清信用卡債務，但信用報告上卻有一個負面記錄，這將影響你的錢包。

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