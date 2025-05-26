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日媒：川普施壓不斷 台灣學生赴哈佛留學焦慮不安

2025/05/26 17:05

台灣學生Yu-hsuan Lin拿著錄取通知書，準備今年9月前往夢寐以求的哈佛大學就讀，但她表示，川普政府決定取消哈佛大學招收外國學生，讓她感到焦慮和無助。（路透）台灣學生Yu-hsuan Lin拿著錄取通知書，準備今年9月前往夢寐以求的哈佛大學就讀，但她表示，川普政府決定取消哈佛大學招收外國學生，讓她感到焦慮和無助。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普25日再度痛批哈佛大學招收外國學生比例過高，並要求該校交出外國學生名單，要求學校禁止招收外國學生。對此，日本時報採訪台灣學生指出，前往夢寐以求的哈佛大學就讀受阻，讓台灣學生感到很焦慮不安。

台灣學生林同學（Yu-hsuan Lin）拿著錄取通知書，準備今年9月前往夢寐以求的哈佛大學就讀。但她在台北的公寓裡表示，川普政府決定取消哈佛大學招收外國學生，讓她感到焦慮和無助。她說： 「實現夢想的道路，實際上比我想像的要艱難得多；有太多的不確定性。」

林同學說： 「我以為我能接受過去半年來我們經歷的所有變化。然而，這一次是專門針對國際學生。所以我感覺受到了很大的打擊，所以我感到有點焦慮。」

這項決定標誌著川普政府針對這所常春藤盟校的攻擊行動顯著升級。哈佛大學稱這是對美國憲法和其他聯邦法律的「公然違反」。一名美國法官暫時阻止美國政府的命令，但這並沒有給尚未收到簽證的外國學生帶來安慰。

林同學表示，她可能推遲在哈佛的學業，或許也可能會申請歐洲或英國的碩士課程。

根據台灣教育部表示，預計將有52名台灣學生受到美國政府對哈佛大學施壓的影響。

另一名台灣學生，他只透露自己的名字Vince，計劃今年在哈佛大學開始他的公共衛生研究。他說：「我們當然感到非常緊張，從台灣的一個小鎮一路來到哈佛大學一直是我的夢想。」

他說：「我認為這是美國所能提供的最好的幫助。因此，我懇求總統（川普），我希望這種慷慨能夠持續下去。」

川普25日在紐澤西州莫里斯敦停機坪向記者表示：「我對外國學生沒有意見，但不該佔到31%，這比例太高了。因為有美國人想去哈佛和其他學校，卻因31%的名額被外國人佔據而無法如願。」

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