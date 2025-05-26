輝達對中國推廉價晶片 外媒曝割喉市場挑戰

輝達為中國市場推出價格6500至8000美元的Blackwell廉價且較低階晶片，旨在規避美國出口限制。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達為中國市場推出價格6500至8000美元的Blackwell廉價且較低階晶片，旨在規避美國出口限制，外媒指出，輝達推出廉價和性能較低的晶片，是否能在殘酷的中國人工智慧市場「割喉」戰場找回商機，面臨諸多挑戰，同時也須面對華為的激烈競爭。

路透消息人士透露，輝達準備針對中國市場推出價格低的Blackwell 架構版本，這一戰略轉變引發一個關鍵問題：在一個日益被華為等國內企業主導的市場中，輝達是否能保持競爭力。

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輝達特供款售價6500美元至8000美元之間，遠低於H20的10000美元至12000美元，這是一個大幅折扣，反映市場壓力和技術妥協。

Techwire Asia報導指出，當輝達準備推出廉價的Blackwell 產品時，幾個關鍵問題浮現：大幅降級的晶片能否與華為不斷提升的性能進行有效競爭？當國內替代品迅速改進時，中國客戶會接受性能妥協嗎？

最重要的是，輝達這項策略是否代表一種可持續的長期方法，還是只是日益嚴峻的市場中的一種拖延行動？這些問題的答案可能不僅決定輝達在中國的未來，還會決定美國和中國人工智慧生態系統之間技術競爭的更廣泛軌跡。

隨著中國企業大力投資國內替代品，且北京支持本土創新，輝達維持有效市場佔有率的機會可能比預期的縮小得更快。

貿易政策持續存在的不確定性進一步加劇市場複雜性。最近報導表明，川普政府正考慮雙邊談判方式，這可能會為跨越地緣政治邊界營運的科技公司創造更難以預測的市場條件。

此外，中國的競爭格局發生巨大變化，華為成為強大的競爭對手。輝達執行長透露，拜登時代的出口限制實施後，該公司在中國市佔幾乎減少一半，而華為的Ascend系列正在中國主要科技公司中越來越受歡迎。

華為的Ascend 910C 和910B人工智慧晶片已被騰訊、百度和位元組跳動等公司採用，用於推理工作負載。這家中國電信巨頭還推出與輝達產品直接競爭的基礎設施解決方案，包括「CloudMatrix 384」機架系統，與輝達最近發布的 Blackwell GB200 NVL72 配置直接競爭。

競爭態勢在價格戰中變得特別明顯。先前的報導顯示，在某些情況下，H20晶片的售價比華為Ascend 910B低10%以上，這表明輝達在面對日益強大的國內替代產品時，在保持市場地位方面面臨著巨大的壓力。

輝達對中國特製的晶片生產計畫最快於6月開始，標誌著這家美國晶片設計公司再次嘗試應對日益嚴格的美國出口管制挑戰。

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