習近平信用崩塌？中國50年超長期國債拍賣大翻車

中國50年超長期公債拍賣不如預期。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期全球公債市場不平靜，上週美國20年期公債拍賣低迷，日本20年期公債標售也出現史上災難性結果。中國社群平台嘲諷美日債沒人要，未料迴力鏢馬上回到自己身上。中國總理李強提出發行超長期公債政策也翻車，上週五（23日）發行2025年首批50年期超長期公債遇冷，造成長天期公債價格集體下挫。財經網紅直言，中國財政部拍賣的是債券，市場卻看到一張空頭支票、財政焦慮以及對共產黨體制的信用試煉。

根據公開資料，中國財政部23日發行2025年首批50年期超長期公債「25超長特別國債03」，招標規模500億人民幣，得標利率2.1%，這一發行利率略高於同期限債券的殖利率，當前市場交易的另一檔50年期特別公債「24特別公債03」殖利率在前一日收2.01%。

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債券以高於市場利率的票面利率發行，可理解為新發行債券需要以更高的預期收益吸引投標，或表明市場看淡超長債前景。在投標結果公佈後，「24特別公債03」殖利率上行至2.05%附近，最高升至2.07%。

財經網紅小翠分析，美國20年期公債發行遇冷，是因為這款公債本身就不熱門，屬於邊緣產品，市場並不熱衷，拍賣略顯疲軟不算翻車。反觀中國23日發行的50年期超長公債拍賣利率，足足比市場預期高7.5個基點，情況比美國尷尬多了。

財經網紅認為，中國發行50年超長期公債極具政治意義，也有習近平代言作為定海神針，市場卻不買單。（示意圖，法新社）

小翠指出，中國50年期國債並非邊緣投資商品，而且是習近平點名要發的，具政治意涵，結果市場用腳投票，投標倍數只有2.27倍，在中國公債市場中，算是非常低的水平，可以說是勉強賣出去，完全不給習近平面子，還帶崩當天中國債市情緒，長債殖利率全線上揚，債券價格集體下挫。

小翠直言，若以美中2國這場公債拍賣誰更糟？美國冷場是因為該天期公債本來就不受歡迎，中國則是翻車，因為這個超長期公債具有政治意義，被寄予厚望。他認為，中國人行才降准降息，市場具備流動性，卻信心不足。

另外，中國金融機構幾乎都是國有，應該聽黨指揮，也就是財政部發債、銀行買單，這次卻非如此，原因應該是財政部借未來的錢撐下去，市場開始害怕，表明未來都要靠發債維持；另一個看法是央行撒錢也救不了經濟，市場解讀中國財政部並非為了救經濟而擴表，只是趁機填舊帳借錢、割韭菜，還借那麼久、借那麼狠，金融機構幹嘛要接盤。

小翠指出，50年期超長公債極具政治意義，也有習近平代言作為定海神針，中國財政部拍賣的是債券，市場看到的卻是一張空頭支票、財政焦慮以及體制的信用試煉，連市場信任都留不住，誰會相信還得起50年後的債呢？

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