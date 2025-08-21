美商務部長涉「辱華」？中國官方憤而限制企業買輝達H20

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前剛允許科技大廠輝達（NVIDIA）將H20晶片銷往中國，但隨後就傳出北京施壓企業，下令要中企暫停採購H20晶片，外媒報導揭露，中國之所以採取行動限制輝達的AI處理器，主因是美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之前就晶片出口發表了「侮辱性」言論，引發中國官員不滿。

《金融時報》報導，中國監管機構以採取行動，呼籲國內企業不要購買H20晶片，這是輝達為了中國市場推出的特供版晶片。知情人士透露，中央網絡安全和信息化委員會辦公室（CAC）、中華人民共和國國家發展和改革委員會（NDRC）以及中華人民共和國工業和信息化部（MIIT）對盧特尼克上（7）月的發言做出了回應。

他們所指的是盧特尼克在7月15日，也就是川普政府解除H20出口管制的第2日受訪時的發言，盧特尼克當時向《CNBC》表示，美國不會向中國出售最好的產品，也不賣第2好的產品，甚至不給他們第3好的產品。盧特尼克補充，希望向中國銷售夠多的產品，讓他們的研發人員對美國的技術上癮。

據知情人士透露，中國一些高層領導人認為這些言論具「侮辱性」，導致政策制定者尋求限制中國科技集團購買處理器的方法。知情人士表示，受此影響，中國科技集團暫停或大幅削減了H20訂單。

中國監管機構的行動凸顯了推動AI進步的高性能晶片是全球兩大經濟體之間緊張關係的核心，這2個經濟體還在試圖應對貿易摩擦，以及川普對中國進口商品徵收更高關稅的計劃。

這些措施對輝達來說是一個打擊，該公司執行長黃仁勳上（7）月剛出訪北京，承諾將保持在中國的競爭力。知情人士指出，黃仁勳這次訪問受到熱烈歡迎後，中國客戶對輝達表現出濃厚的興趣，輝達也因此通知合作夥伴台積電（2330）重啟H20產線。

近年來，中國監管機構一直呼籲企業多家採用國產晶片，但阿里巴巴（Alibaba）、字節跳動（ByteDance）等科技巨頭認為，如果沒有輝達的晶片，他們的AI發展將受損，進而影響中國贏得與美國科技軍備競賽的機會。

不過，一些知情人士表示，現在科技公司已經愈來愈接受這種轉變。自華府今年4月禁止輝達出口H20晶片後，加上中國擴大測試並採用華為（Huawei）、寒武紀科技（Cambricon）等本土製造商的晶片後，企業的態度出現了轉變。

知情人士指出，盧特尼克的發言讓監管機構更有理由加強力道推動科技公司使用中國自主晶片。知情人士透露，在盧特尼克做出這番發言1週後，中國網信辦向字節跳動、阿里巴巴等主要科技公司發佈通知，以安全問題為由要求企業暫停輝達H20晶片的新訂單。中國國家發改委隨後也發佈通知，要求科技集團不要購買包括H20在內的所有輝達晶片。

多年以來，中國國家發改委一直肩負推動晶片自主、幫助華為等中企從輝達手中奪取市佔的重任。網信辦的介入給中國科技巨頭帶來更大的壓力，即使這些通知至今仍是非正式的公告，但監管機構任何潛在的處罰都可能阻礙企業的日常營運。

業界人士表示，這些措施與商務部、外交部等中國其他部門對輝達業務持更開放的態度形成了鮮明對比。知情人士表示，這兩個負責與美國進行貿易談判的部門在7月對黃仁勳到訪表示歡迎，認為這是對外國企業發出的正面訊號，也表明了北京在貿易談判中的善意。

知情人士指出，現在來看，貿易談判和華府的下一步行動仍存在諸多不確定性，目前各監管機構所有有關採購限制的通知都是不是正式的公告，這為未來的可能出現的政策轉向提供了一些空間。

針對報導，中國外交部表示，原則上，科技和經貿問題不應該政治化、工具化、武器化，遏制打壓阻止不了中國的發展。輝達表示，正如兩國政府所承認的，H20並非軍用產品，也不適用於政府基礎設施，中國不會依賴美國晶片推動政府運作，就像美國政府不會依賴中國晶片一樣，聲明強調，允許美國晶片用於有益的商業用途對各方都有利。

