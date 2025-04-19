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超跌？美媒曝台股與MSCI 全球指數跌幅差距「這麼大」

2025/04/19 20:12

台股今年以來跌幅超過1成。（資料照）台股今年以來跌幅超過1成。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕考量國際政經情勢及股市波動仍具高度不確定性，金管會19日宣布，限空令將繼續實施，《彭博》及《路透》等外媒均關注。《彭博》還揭露，台股今年以來跌幅達15.8%，相較之下，MSCI 全球指數（MSCI World Index）則下跌 6.25%。

金管會19日發布新聞稿稱，因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成衝擊，自114年4月7日至114年4月18日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市的暫行措施。

觀察台股本週跌幅0.68%已較前一週8.31%大幅縮小，振幅4.24%亦較前一週13.37%顯著降低，市場更趨於穩定。

金管會表示，考量美國關稅政策以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，未來仍面臨國際政經情勢及國際股市波動影響。為持續維護資本市場穩定及投資人權益，3項穩定措施將繼續實施。未來將持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況並即時評估，如市場有明顯變化亦將隨時應變調整相關措施，以維護市場穩定及投資人權益。

金管會延長限空令，《彭博》及《路透》等外媒均予以關注。《彭博》指出，台灣金融監管機構在過去市場波動加劇期間也實施類似措施，最近一次是在 2022 年，上一次全面禁空是發生在 2008 年全球金融危機期間。

《彭博》稱，川普表示將對全球大部分國家/地區徵收高額關稅後，4 月初全球股市暴跌。4月9日川普改變政策，對多國對等關稅展暫緩90天實施。不過，今年迄今為止，台灣加權指數仍下跌 15.8%，MSCI 全球指數則下跌 6.25%。

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