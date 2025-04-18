高鐵南延帶動高雄車站大都更 車專四、五公辦都更啟動招商

高雄車站專用區四、五公辦都更案正式啟動。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高鐵南延計畫帶動高雄車站區周圍大都更計畫，車專四、五公辦都更案今天（18日）舉行招商說明會 ，副市長林欽榮強調，高雄2025年邁入大都更元年，期盼高鐵南沿高雄車站的三鐵共構新站區，打造高雄下一個黃金10年。

高市府與台鐵合作推出「高雄車站專用區四、五公辦都更案」，今天於高雄萬豪酒店舉辦招商說明會，吸引近20家建設、資產管理及營造業者參與。

請繼續往下閱讀...

高雄新車站廣場天棚於去年12月28日啟用，行政院長卓榮泰宣布高鐵南延採「高雄方案」，市長陳其邁宣告啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，本案以公辦都更模式，推動TOD導向開發，整合商辦、住宅、零售等機能，總投資逾60億元，已於本月9日上網公告徵求實施者。

高市副市長林欽榮強調，市府與台鐵公司共同合作推動「高雄車站周邊大都更計畫」，通盤檢討火車站附近土地使用，利用國、公有土地進行開發，本案為高雄車站第一環區指標案，將帶動周邊地區發展。

林欽榮表示，本案基地約2000坪，包含車專四、五建蔽率50%、容積率420%，部分商四土地建蔽率60%、容積率630%，是高雄車站前第一排的黃金地段，規劃國際級商辦空間，將是企業總部首選；由於位處高雄車站前第一環，坐擁天棚絕佳景觀視野，行人可步行至願景館、車站商業旅館雙大樓，也可通往周邊建國、長明、九如等在地商圈，具強大集客力。

未來車專四、五透過都更招商，台鐵分回房地初步規劃做商場、餐飲、伴手禮零售、休閒娛樂等等商業空間使用，以更擴大商業規模。高雄市都發局將於5月2日，在台北辦理第2場招商說明會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法