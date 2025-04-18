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華爾街再現千人「禿鷹軍團」！外媒起底禿鷹長 揭撼動美股手法

2025/04/18 11:27

David Chau是1名頂級交易員，在內華達州自己的家中，透過1套複雜的選擇策略，指揮著1支超過1000人的交易軍團。（擷取自華爾街見聞）David Chau是1名頂級交易員，在內華達州自己的家中，透過1套複雜的選擇策略，指揮著1支超過1000人的交易軍團。（擷取自華爾街見聞）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街再現千人「禿鷹軍團」！報導指出，「禿鷹大軍」透過1種複雜的選擇權交易，只要標普500指數保持在設定的交易區間內或超出該區間，就能實現盈利，在他帶領下，千人「禿鷹軍團」部位規模之大，足以撼動整個美股市場，部分交易甚至超過3萬份合約。

外媒報導，你可能從未聽說過大衛·周（David Chau）這個名字，但在華爾街期權交易圈裡，禿鷹隊長（Captain Condor）的名號如雷貫耳。

這位31歲的頂級交易員，並不像傳統金融大佬那樣出現在華爾街高樓的頂層辦公室，而是在內華達州自己的家中，透過1套複雜的選擇策略，指揮著1支超過1000人的交易軍團。

報導指出，「禿鷹隊長」首次進入大眾視野是在去年，當時，有些人注意到市場上出現了與標普500指數掛鉤的數百萬美元選擇權大單。很快，這些足以撼動市場的龐大交易開始被冠以「禿鷹大軍」稱號，一群選擇權交易者決心揭開「隊長」的真實身分。

很快，David Chau出面“認證”，“禿鷹隊長”正是他本人。Chau自稱“社恐”，喜歡宅家做交易，但他並非獨行俠。

他經營著1個擁有1000多名成員的線上交易社群，當他在社群中分享自己的股指選擇權交易時，許多追隨者會跟進下注，放大他的交易影響力。有時，他們押注標普500指數波動性的部位規模足以撼動整個股票市場，部分交易甚至超過了3萬份合約。

芝加哥對沖基金Kai Volatility Advisors創辦人Cem Karsan表示，當合約數量超過1萬份時，就開始成為真正的大事，如果達到2萬份，那就是市場上的頭號大事。

身為日內交易員，Chau的招牌交易手法，是在標的資產交易價格之上買入或賣出認購選擇權，同時在標的資產交易價格之下買入或賣出賣權。根據下注方式不同，此策略在標普500指數維持在特定交易區間內或超出該區間時獲利。當股價大於高損益平衡點或小於低損益平衡點時，此策略獲得正收益。

Chau的交易風格極具冒險色彩，當他的1次下注虧損時，第2天他會下另1個賭注，合約數量大約是之前的兩倍，而社區成員會跟著他的策略行動。這種做法在賭博界被稱為馬丁格爾策略（Martingale strategy），旨在讓賭徒有機會在押注最終成功時收回損失並獲得利潤。

周說，我的目標不是避免虧損，而是確保虧損不會摧毀投資者的整個帳戶，不願承擔這種風險的交易者應該選擇退出。

至於Chau自己的交易資金來源，他在訪談中說，他用自己和他創立的另類基金SPX Program Fund LP的資金進行交易。

該基金成立於2023年，旨在為複雜的投資者提供有效的主動交易策略。目前，SPX Program有30多位投資者，其中許多人也是InsideOptions計畫的成員。Chau沒有透露該基金的資產規模，但稱其「超過7位數」。

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