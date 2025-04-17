鴻海重訊連發 向美國俄州廠注資8.63億元

鴻海除了強化在美產能，也同時兼顧印度、越南的製造能量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今晚發布重訊，集團透過4家子公司接連轉投資的做法，向旗下位於美國俄亥俄州的電動車製造廠Foxconn EV System LLC注資2660萬美元（約新台幣8.63億元），以長期投資當地產品的製造能量。

鴻海今晚宣布透過子公司Foxteq Holdings Inc.、Foxteq Integration Inc.、PCE Paragon Solutions Kft.、Foxconn EV Technology Inc.層層注資，最終將2660萬美元的款項撥給美國俄亥俄州全資子公司Foxconn EV System LLC，集團對該公司的持有金額累計達3.89億美元（約新台幣126.39億元）。

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鴻海除了強化在美產能，本月1日也已宣布子公司工業富聯旗下伺服器交換機廠鴻佰從新加坡斥資2340萬美元（約新台幣7.6億元）長期佈局越南產線，也藉由印度子公司砸下3225.8萬美元（約新台幣10.4億元）向蘋果採購生產設備，強化印度製造。

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