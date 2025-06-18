伊朗石油出口若被切斷 中國將成「最大苦主」! 最差情況曝光

如果伊朗石油供應被切斷，中國將付出代價。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，以色列迄今尚未攻擊伊朗的原油出口樞紐，但如果真動手，中國將會受重擊，因為以往依賴的廉價伊朗原油供應將被切斷，最大受害者就是「民營煉油廠」。

根據商品數據公司Kpler數據，目前伊朗超過90%的石油出口流向中國。大部分購買者主要聚集在山東地區、獨立於國有石油公司的中國地方「茶壺」煉油廠購買。

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據報導，伊朗每日出口約170萬桶原油，佔全球需求的不到2%。由於大多數國家不會接觸伊朗受制裁的原油，德黑蘭被迫以折扣價出售，並透過隱密方式推向市場，而這些中國煉油廠是在2022年時，集體轉向非法進口伊朗的廉價石油，以保護利潤空間。

由於伊朗原油幾乎沒有其他的買家，這讓中國煉油廠擁有議價的能力。2024年，伊朗商會一名官員將這種貿易關係形容為「一種殖民陷阱」。

根據商品數據提供商Argus Media中國原油副總裁湯姆·里德的說法，過去伊朗石油與類似等級的非制裁原油（例如阿曼出口混合原油）相比，其折價幅度大，在2023年每桶平均為11美元、2024年為4美元。

但近期這一價差有所縮小，主要是擔心與以色列的衝突，以及美國更嚴格的制裁執行恐擾亂伊朗石油供應，現今每桶折價約為2美元。也因受制裁的伊朗原油是用人民幣結算、並不是美元，伊朗幾乎只能用這筆石油收入購買中國商品，進一步加深了對中國的依賴。

《華爾街日報》指出，如果以色列的目標是尋求伊朗政權更替，那麼可能會試圖切斷德黑蘭的石油資金。在波斯灣的海爾格島發動攻擊，這是大多數伊朗油輪的出發地，將能阻斷該國大部分石油出口，但此舉恐將對石油市場造成衝擊，並可能使白宮不滿，因為川普總統不希望看到美國人加油時，支付更高的油價。

現今，中國煉油廠已經對廉價進口伊朗原油上癮，倘若伊朗的原油出口受到干擾，中國的民營煉油廠將出現多年以來，「首次」不得不支付每桶原油全價的情況。

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