富采聚焦光通訊與機器人感測 加值轉型帶旺營運表現

富采持續推動加值轉型策略，董事長彭双浪（圖中）、隆達電子董事長范進雍（圖左）、晶元光電董事長唐修穆（圖右）看好未來新事業表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）持續推動加值轉型，旗下晶元光電、隆達電子自第4季起將合併成為富采光電，並深化新世代光通訊、機器人感測與車用光源及顯示等3大事業板塊，董事長彭双浪今天表示，公司長期朝著策略性輕資產、價值提升的佈局方向不會改變，預期在降低營業費用、創新應用發酵之下，可望為股東創造更大利益。

晶元光電董事長唐修穆指出，集團目前已與客戶切入人形機器人感測專案開發階段，鎖定提升產品的視覺與觸覺能力，同時結合AI光通訊技術，支援高速數據的傳輸，強化機器人跟其他設備的連結，提升自動化、遠端傳輸跟連結的效率，也搭配Mini LED（次毫米發光二極體）、Micro LED（微發光二極體）增進機器人的顯示效果。

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唐修穆提到，富采新事業皆鎖定未來2、3大有可為的創新應用，其中包括AI光通訊領域，目前正在攜手系統整合商強化長距離傳輸所需的磷化銦（InP）技術，與此同時，集團也與客戶同步深耕中距離傳輸採用的面射型雷射（Vcsel）以及短距離傳輸的Micro LED訊號光源，並搭配集團轉投資的鼎元、GCS各自的光偵測接收能力，加速將產品導向市場。

車用顯示與光源方面，彭双浪表示，由於車廠客戶的驗證時間較長，此區塊在明年對於集團的貢獻可望進一步提升，所有車內、車外「你看得到會發光的，或甚至於不會發光的，都跟我們有關係」，彭強調，「富采的產品在車用裡面已經無所不在」，後續也將隨著新興市場發展取得更良好的表現。

戳破中系廠商「M-LED」話術

范進雍觀察，儘管中國廠商積極切入Micro LED顯示領域，不過從相關業者近期宣稱開出可觀產能的內容來看，紅鏈口中的「M-LED」其實是指Mini LED與Micro LED，而當中又以Mini LED產線為大宗，其實只是一種「虛胖」現象，富采攜手錼創-KY（6854）、友達（2409）與韓系品牌廠，在市場上仍居於領先地位。

彭双浪認為，眾多韓國、中國業者整合上下游供應鏈，相繼切入Micro LED領域的現象其實是好事，代表此項技術未來的發展，「按照過去幾十年的技術演進過程，我們看到的是，這個陣容越大，它的進步就越快，也越容易成為主流」。

彭双浪說，公司目前的產品包括各項解決方案與元件，但直接銷售到美國的部分非常少，因此沒有前往美國設廠的計劃，客戶也都有相關因應策略，對等關稅短期帶來的影響不大，不過，企業營運最不樂見的就是市場上的不確定性因素，若美方朝令夕改，會讓產業界想出來的一切應對措施瞬間失效，後續需要密切關注。

范進雍認為，以客戶現在的庫存水位來看，因應當前的市場需求尚屬健康，但就怕美方關稅後續造成停滯性的通貨膨脹，壓抑消費端支出，那麼全體電子產品供應鏈都會需要進一步調整。

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