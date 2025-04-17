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美、日談判結束！川普親曝「有重大進展」 日經指數僅小漲

2025/04/17 08:46

美、日談判結束！川普親曝「有重大進展」 （法新資料照）美、日談判結束！川普親曝「有重大進展」 （法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）祭出對等關稅，日本派經濟再生大臣赤澤亮正赴美進行談判。川普稍早發文表示已與日本貿易代表團會面，並稱取得「重大進展」。

川普稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「很榮幸剛跟日本貿易代表團會面，（取得）重大進展！」

川普先前宣布將實施「對等關稅」措施，其中對日本的稅率為24%，但他隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅，為此各國紛紛把握這段期間與美國進行談判。

川普在談判之前發文表示，日本為了交涉關稅、軍事支援經費及「貿易公平性」，派人訪美，「我將與財政部長、商務部長一同出席這場會議，希望可以研擬出對日本、美國都好的成果！」

日經指數今（12）日以33987.01點開盤，約台北時間9點03分小漲343.84點，報34264.24點，隨後賣壓湧入，台北時間約8點19分，上漲64.26點、0.19%，暫報33984.66點。

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