市場觀望川普關稅進展 國際油價小跌作收

國際油價週二（15日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人消化了美國總統川普反覆關稅政策的最新消息，並試圖判斷美中貿易戰會在多大程度上削弱全球經濟增長和石油需求，國際油價週二（15日）下跌，基本變動不大。

紐約西德州中級原油期貨下跌20美分，或0.3%，收每桶61.33美元。

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布蘭特原油期貨下跌21美分，或0.3%，收每桶64.67美元。

美國貿易政策搖擺不定，為全球石油市場帶來了不確定性，並促使OPEC週一（14日）下調了需求預期。國際能源總署（IEA） 週二則預測，由於擔心川普貿易關稅對經濟成長的影響，2025 年全球石油需求成長速度將降至5年來的最低水準。

關稅不確定性導致瑞銀、法國巴黎銀行和滙豐銀行等多家機構，下調原油價格預測。瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「如果貿易戰進一步升級，我們的下行風險情景，也就是美國經濟衰退加劇和中國經濟硬著陸，可能導致布蘭特原油交易價格在未來幾個月，落在每桶40至60美元區間。」

對川普關稅的擔憂，加上 OPEC+增加供應，已導致本月迄今油價暴跌約 13%。

川普週一稱，正考慮修改對從墨西哥和其他地區進口汽車徵收 25% 關稅的計畫，令油價獲得一些支撐。

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