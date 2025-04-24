習近平鐵了心與美硬槓！外媒：川普恐須「先做1事」打破僵局

美中關稅戰仍持續膠著。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰發展至今，川普對中國高關稅態度似乎有稍微放軟，先前暗示可能「大幅」降低對中國關稅。有美媒指出，習近平似乎無意退讓，談判空間逐漸收窄，美中若想開始認真談判、化解對抗，川普恐怕得放下身段，親自撥出「關鍵電話」。

《華爾街日報》以「想孤立中國的是川普團隊？還是他本人？」為題發表評論文章，一開頭直指川普政府已經明確其目標是孤立中國，但這是川普本人想要的嗎？文章指出，許多人都在問這個問題，因為川普一再談到要與中國達成協議，川普近日還表示不願繼續提高對中關稅。

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一些觀察人士認為，此類言論是川普用來安撫市場的，也有人認為，這言論表明川普從根本上並不認同其團隊對中強硬立場。他們認為，川普並不像團隊中許多內閣成員那樣「對中鷹派」，這些人希望繼續推進脫鉤，而不是給中國留出時間和外交空間，建立對美國的戰略優勢。

觀察人士認為，相比之下，川普真正希望看到的是中方改變政策，從而顯著收窄中國對美國的巨額貿易順差。專家和分析師認為，目前美中相互加徵的關稅已不可持續，雙方可能必須坐下來認真談判。

文章指出，美中要談判，川普和習近平必須先通話。儘管川普多次示意希望習近平打電話過來，但習近平並沒有這麼做，因為「中國人可能會告訴你，這不是中國的行事風格。」

川普第一任期內的美中貿易戰期間，總是川普主動聯繫習近平，當時川普還曾抱怨過這一點。文章指出，習近平執政10多年來，已經展示他「打破常規的能力」。但在如今的美中關稅戰上，習近平選擇不這樣做，因為中國領導層已經決意與美國硬摃，沒給自己留餘地。

因此，若想讓美中兩國開始認真談判，川普可能會發現必須自己主動打電話，然而，即使他和習近平真的對話了，達成協議可能比以往更難。

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